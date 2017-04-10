Волинські медики видалили величезну кістому, всередині якої були зуби та волосся. ФОТО 18+





Про це йдеться на сторінці медзакладу в



"У відділення поступила 41-річна львів'янка зі скаргами на біль внизу живота. При обстеженні виявили величезну кістому розміром 30 на 25 сантиметрів, яка повністю трансформувала лівий яйник.



"Пацієнтка мала надлишкову вагу (110 кг), тому звичайну лапароскопічну операцію провести було складно, - розповідає завідувачка відділення малаінвазивної хірургії Ганна Колесник, - через 3 отвори вдалось видалити цю кістому. Вона виявилась дермоїдною великих розмірів, всередині якої були зуби, волосся, нижня челюсть, бурий жир".



Після операції пацієнтка почувала себе добре: нудоти, блювоти чи сильного болю не було", - йдеться в дописі.

УВАГА! ФОТО 18+











Медики додають, що нині у відділенні одним із пріорітетних напрямків є малоінвазивні оперативні втручання при жовчекам'яній хворобі, кістах печінки та підшлункової залози, злуковій хворобі черевної порожнини та органів малого тазу, килах різного генезу, аліметарному ожирінні, безплідді, паталогіях матки.



Проводяться органозберігаючі оперативні втручання при кістах яйників, позаматковій вагітності, поліпах ендометрію та шийки матки, внутрішньоматкових паталогіях, кістах бартолінієвої залози та їх лазерна корекція.



Впродовж декількох років проводиться лазерна лабіопластика при гіпертрофії малих статевих губ та лазерне омолоджування урогенітального тракту.



Довідка:



Дермоїдна кіста яєчника — це порожнина, покрита щільною оболонкою, в якій міститься жир, волосся, нігті, зуби, кістки та інше. Науці відомий випадок, коли в дермоїдної кісті було виявлене повністю сформоване око.



Дермоїдна кіста розвивається з ембріональних зародкових листків. Зустрічається в двадцяти відсотках випадків всіх кіст. Причина утворення дермоїдної кісти на сьогоднішній день вивчена.



Зазвичай дермоїдна кіста яєчника з’являється у дівчаток в період статевого дозрівання або у молодих жінок.

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