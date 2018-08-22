вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нардеп з Волині розповів, коли суспільство почало підтримувати питання вступу в НАТО

Нардеп з Волині розповів, коли суспільство почало підтримувати питання вступу в НАТО
Значна підтримка вступу України в НАТО серед суспільства проявилася після складних і трагічних подій, які пережила Україна – Майдан, Революція та агресія Росії.

Таку думку висловив народний депутат України Ігор Лапін в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK.

Депутат впевнений, що в 2014-2015 роках Україна не мала шансів отримати позитивне голосування парламенту щодо інтеграції України в НАТО. Тоді як під час останнього голосування на початку лютого курс на ЄС і НАТО підтримали 335 депутатів.

«Чи були в нас шанси отримати такі результати раніше? Чи були шанси, провівши референдум, але без закону про референдум, силами попереднього скликання парламенту затвердити результати цього референдуму? Адже половину парламенту складали регіонали і комуністи, які ще не встигли втекти», – нагадав Ігор Лапін.

На думку політика, протягом останніх років ніщо так не згуртувало все суспільство, як Майдан, Революція та агресія Росії.

«Я не вірю, що в 2014 році можна було говорити про НАТО, зокрема до моменту Дебальцева, Іловайська, тобто до того часу, коли всі в Україні зрозуміли, що в нас йде війна», – підкреслив депутат.

Також він зауважив, що для отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), передусім, потрібно адаптувати наше законодавство.

«До цього часу український законодавець не дбав про те, щоб ці вимоги виконувались. Утім останній парламент намагається проводити реформування армії, яка відповідала б стандартам НАТО. До того ж, щоб отримати ПДЧ, потрібно змінити закон про розвідку та СБУ», – зазначив Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ігор Лапін, вступ, НАТО, підтримка, війна, Росія, Майдан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чотирьох відібрали, а ще двоє – померли: горе-мати залишила 2-річного сина на пенсіонера, доки народжувала 8 дитину
Сьогодні, 04:30
Нардеп з Волині розповів, коли суспільство почало підтримувати питання вступу в НАТО
Сьогодні, 03:39
Очільниця волинської ОТГ написала зворушливий вірш татові
Сьогодні, 02:17
Невдале самогубство: чоловік намагався вбити себе за допомогою петарди
Сьогодні, 01:25
Волинські медики видалили величезну кістому, всередині якої були зуби та волосся. ФОТО 18+
Сьогодні, 00:16
Схожі новини
«Це вже 12-та війна Московії з Україною», – нардеп з Волині про події на Сході «Це вже 12-та війна Московії з Україною», – нардеп з Волині про події на Сході
20 лютий, 17:32
Путін зрозуміє тільки силу, – нардеп Лапін про ситуацію з Сенцовим. ВІДЕО Путін зрозуміє тільки силу, – нардеп Лапін про ситуацію з Сенцовим. ВІДЕО
22 серпень, 2018, 13:35
НАТО нарешті почне захищати наші кордони НАТО нарешті почне захищати наші кордони
30 квітень, 2016, 09:54
Росія продовжує тренувати сепаратистів, - генсек НАТО Росія продовжує тренувати сепаратистів, - генсек НАТО
04 листопад, 2014, 19:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чотирьох відібрали, а ще двоє – померли: горе-мати залишила 2-річного сина на пенсіонера, доки народжувала 8 дитину
Сьогодні, 04:30
 0
Нардеп з Волині розповів, коли суспільство почало підтримувати питання вступу в НАТО
Сьогодні, 03:39
 0
Очільниця волинської ОТГ написала зворушливий вірш татові
Сьогодні, 02:17
 0
Невдале самогубство: чоловік намагався вбити себе за допомогою петарди
Сьогодні, 01:25
 0
Волинські медики видалили величезну кістому, всередині якої були зуби та волосся. ФОТО 18+
Сьогодні, 00:16
 0
Медіа
відео
1/8