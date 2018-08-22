Нардеп з Волині розповів, коли суспільство почало підтримувати питання вступу в НАТО





Таку думку висловив народний депутат України Ігор Лапін в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі



Депутат впевнений, що в 2014-2015 роках Україна не мала шансів отримати позитивне голосування парламенту щодо інтеграції України в НАТО. Тоді як під час останнього голосування на початку лютого курс на ЄС і НАТО підтримали 335 депутатів.



«Чи були в нас шанси отримати такі результати раніше? Чи були шанси, провівши референдум, але без закону про референдум, силами попереднього скликання парламенту затвердити результати цього референдуму? Адже половину парламенту складали регіонали і комуністи, які ще не встигли втекти», – нагадав Ігор Лапін.



На думку політика, протягом останніх років ніщо так не згуртувало все суспільство, як Майдан, Революція та агресія Росії.



«Я не вірю, що в 2014 році можна було говорити про НАТО, зокрема до моменту Дебальцева, Іловайська, тобто до того часу, коли всі в Україні зрозуміли, що в нас йде війна», – підкреслив депутат.



Також він зауважив, що для отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), передусім, потрібно адаптувати наше законодавство.



«До цього часу український законодавець не дбав про те, щоб ці вимоги виконувались. Утім останній парламент намагається проводити реформування армії, яка відповідала б стандартам НАТО. До того ж, щоб отримати ПДЧ, потрібно змінити закон про розвідку та СБУ», – зазначив Ігор Лапін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Значна підтримка вступу України в НАТО серед суспільства проявилася після складних і трагічних подій, які пережила Україна – Майдан, Революція та агресія Росії.Таку думку висловив народний депутат Українив ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK Депутат впевнений, що в 2014-2015 роках Україна не мала шансів отримати позитивне голосування парламенту щодо інтеграції України в НАТО. Тоді як під час останнього голосування на початку лютого курс на ЄС і НАТО підтримали 335 депутатів.«Чи були в нас шанси отримати такі результати раніше? Чи були шанси, провівши референдум, але без закону про референдум, силами попереднього скликання парламенту затвердити результати цього референдуму? Адже половину парламенту складали регіонали і комуністи, які ще не встигли втекти», – нагадав Ігор Лапін.На думку політика, протягом останніх років ніщо так не згуртувало все суспільство, як Майдан, Революція та агресія Росії.«Я не вірю, що в 2014 році можна було говорити про НАТО, зокрема до моменту Дебальцева, Іловайська, тобто до того часу, коли всі в Україні зрозуміли, що в нас йде війна», – підкреслив депутат.Також він зауважив, що для отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), передусім, потрібно адаптувати наше законодавство.«До цього часу український законодавець не дбав про те, щоб ці вимоги виконувались. Утім останній парламент намагається проводити реформування армії, яка відповідала б стандартам НАТО. До того ж, щоб отримати ПДЧ, потрібно змінити закон про розвідку та СБУ», – зазначив Ігор Лапін.

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