В Україні не зафіксовано жодного смертельного випадку від вакцини, – Супрун
Сьогодні, 07:47
Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що в Україні за весь період незалежності не було зафіксовано жодного випадку смерті від вакцин.
Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Статистичні дані мільйонів людей, які збиралися науковцями після вакцинації, свідчать — вакцини не вбивають. Вакцини зберігають життя», – запеняє Супрун.
Так, за її словами, в Україні всі несприятливі реакції після щеплень ретельно відстежуються.
Протягом 30 днів після вакцинації кожен випадок реакцій, який не входить в очікувані для цієї вакцини, обов’язково фіксується лікарем. Інформація про цей випадок передається до лабораторних центрів на національному рівні, де досліджується взаємозв’язок між ним і вакциною.
«30 смертей від кору – це факт. Жодного випадку смерті від вакцин в Україні не було зафіксовано за весь період незалежності. Це теж факт», – констатує Уляна Супрун.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Статистичні дані мільйонів людей, які збиралися науковцями після вакцинації, свідчать — вакцини не вбивають. Вакцини зберігають життя», – запеняє Супрун.
Так, за її словами, в Україні всі несприятливі реакції після щеплень ретельно відстежуються.
Протягом 30 днів після вакцинації кожен випадок реакцій, який не входить в очікувані для цієї вакцини, обов’язково фіксується лікарем. Інформація про цей випадок передається до лабораторних центрів на національному рівні, де досліджується взаємозв’язок між ним і вакциною.
«30 смертей від кору – це факт. Жодного випадку смерті від вакцин в Україні не було зафіксовано за весь період незалежності. Це теж факт», – констатує Уляна Супрун.
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