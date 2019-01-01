В Україні не зафіксовано жодного смертельного випадку від вакцини, – Супрун

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’язаявила, що в Україні за весь період незалежності не було зафіксовано жодного випадку смерті від вакцин.Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.«Статистичні дані мільйонів людей, які збиралися науковцями після вакцинації, свідчать — вакцини не вбивають. Вакцини зберігають життя», – запеняє Супрун.Так, за її словами, в Україні всі несприятливі реакції після щеплень ретельно відстежуються.Протягом 30 днів після вакцинації кожен випадок реакцій, який не входить в очікувані для цієї вакцини, обов’язково фіксується лікарем. Інформація про цей випадок передається до лабораторних центрів на національному рівні, де досліджується взаємозв’язок між ним і вакциною.«30 смертей від кору – це факт. Жодного випадку смерті від вакцин в Україні не було зафіксовано за весь період незалежності. Це теж факт», – констатує Уляна Супрун.