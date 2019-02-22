На Волині судитимуть браконьєрів, які вбили лосів у заповіднику
Сьогодні, 05:12
Перед судом постануть волиняни, які вбили двох лосів на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід».
Про це IA ZIK повідомили у прес-службі прокуратури області.
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт про вчинене п’ятьма мешканцями Любешівського району незаконного полювання на територіях природно-заповідного фонду.
Чоловіки, перебуваючи з мисливськими собаками на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» поблизу урочища «Бучинська дача» у Любешівському районі Волинської області, здійснили незаконний відстріл двох лосів.
Згодом мисливців, які розчленували убитих тварин та завантажили незаконно добуту продукцію полювання в джип, виявили лісівники.
Унаслідок протиправних дій зловмисників користувачу мисливських угідь – Любешівській районній громадській організації Українського товариства мисливців та рибалок заподіяно шкоду на загальну суму 80 тис. грн.
Усіх учасників незаконного полювання обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 248 КК України.
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Про це IA ZIK повідомили у прес-службі прокуратури області.
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт про вчинене п’ятьма мешканцями Любешівського району незаконного полювання на територіях природно-заповідного фонду.
Чоловіки, перебуваючи з мисливськими собаками на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» поблизу урочища «Бучинська дача» у Любешівському районі Волинської області, здійснили незаконний відстріл двох лосів.
Згодом мисливців, які розчленували убитих тварин та завантажили незаконно добуту продукцію полювання в джип, виявили лісівники.
Унаслідок протиправних дій зловмисників користувачу мисливських угідь – Любешівській районній громадській організації Українського товариства мисливців та рибалок заподіяно шкоду на загальну суму 80 тис. грн.
Усіх учасників незаконного полювання обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 248 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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