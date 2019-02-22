вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судитимуть браконьєрів, які вбили лосів у заповіднику

На Волині судитимуть браконьєрів, які вбили лосів у заповіднику
Перед судом постануть волиняни, які вбили двох лосів на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід».

Про це IA ZIK повідомили у прес-службі прокуратури області.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт про вчинене п’ятьма мешканцями Любешівського району незаконного полювання на територіях природно-заповідного фонду.

Чоловіки, перебуваючи з мисливськими собаками на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» поблизу урочища «Бучинська дача» у Любешівському районі Волинської області, здійснили незаконний відстріл двох лосів.

Згодом мисливців, які розчленували убитих тварин та завантажили незаконно добуту продукцію полювання в джип, виявили лісівники.

Унаслідок протиправних дій зловмисників користувачу мисливських угідь – Любешівській районній громадській організації Українського товариства мисливців та рибалок заподіяно шкоду на загальну суму 80 тис. грн.

Усіх учасників незаконного полювання обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 248 КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура, суд, браконьєри, лось
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судитимуть браконьєрів, які вбили лосів у заповіднику
Сьогодні, 05:12
Чотирьох відібрали, а ще двоє – померли: горе-мати залишила 2-річного сина на пенсіонера, доки народжувала 8 дитину
Сьогодні, 04:30
Нардеп з Волині розповів, коли суспільство почало підтримувати питання вступу в НАТО
Сьогодні, 03:39
Очільниця волинської ОТГ написала зворушливий вірш татові
Сьогодні, 02:17
Невдале самогубство: чоловік намагався вбити себе за допомогою петарди
Сьогодні, 01:25
Схожі новини
Справа щодо плати за харчування немісцевих дітей у луцьких садочках – уже в суді. ВІДЕО Справа щодо плати за харчування немісцевих дітей у луцьких садочках – уже в суді. ВІДЕО
16 лютий, 07:37
Львів’янка звинувачує волинський МРЕВ у незаконному продажі її автомобіля Львів’янка звинувачує волинський МРЕВ у незаконному продажі її автомобіля
12 лютий, 20:40
Діти з сіл не мають платити більше за харчування у дитсадках Луцька, – прокуратура Діти з сіл не мають платити більше за харчування у дитсадках Луцька, – прокуратура
28 січень, 17:06
Чотирьох волинян судитимуть за непокору поліцейським Чотирьох волинян судитимуть за непокору поліцейським
11 січень, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судитимуть браконьєрів, які вбили лосів у заповіднику
Сьогодні, 05:12
 0
Чотирьох відібрали, а ще двоє – померли: горе-мати залишила 2-річного сина на пенсіонера, доки народжувала 8 дитину
Сьогодні, 04:30
 0
Нардеп з Волині розповів, коли суспільство почало підтримувати питання вступу в НАТО
Сьогодні, 03:39
 0
Очільниця волинської ОТГ написала зворушливий вірш татові
Сьогодні, 02:17
 0
Невдале самогубство: чоловік намагався вбити себе за допомогою петарди
Сьогодні, 01:25
 0
Медіа
відео
1/8