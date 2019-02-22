На Волині судитимуть браконьєрів, які вбили лосів у заповіднику





Про це



Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт про вчинене п’ятьма мешканцями Любешівського району незаконного полювання на територіях природно-заповідного фонду.



Чоловіки, перебуваючи з мисливськими собаками на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» поблизу урочища «Бучинська дача» у Любешівському районі Волинської області, здійснили незаконний відстріл двох лосів.



Згодом мисливців, які розчленували убитих тварин та завантажили незаконно добуту продукцію полювання в джип, виявили лісівники.



Унаслідок протиправних дій зловмисників користувачу мисливських угідь – Любешівській районній громадській організації Українського товариства мисливців та рибалок заподіяно шкоду на загальну суму 80 тис. грн.



Усіх учасників незаконного полювання обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 248 КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед судом постануть волиняни, які вбили двох лосів на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід».Про це IA ZIK повідомили у прес-службі прокуратури області.Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт про вчинене п’ятьма мешканцями Любешівського району незаконного полювання на територіях природно-заповідного фонду.Чоловіки, перебуваючи з мисливськими собаками на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» поблизу урочища «Бучинська дача» у Любешівському районі Волинської області, здійснили незаконний відстріл двох лосів.Згодом мисливців, які розчленували убитих тварин та завантажили незаконно добуту продукцію полювання в джип, виявили лісівники.Унаслідок протиправних дій зловмисників користувачу мисливських угідь – Любешівській районній громадській організації Українського товариства мисливців та рибалок заподіяно шкоду на загальну суму 80 тис. грн.Усіх учасників незаконного полювання обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 248 КК України.

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