Стрілянина в Жидичині: опублікували відео з фігурантом гучного скандалу
Сьогодні, 09:11
З’явилися подробиці стрілянини на Волині, де в селі Жидичин священник Московського патріархату відкрив вогонь у бік вірян ПЦУ.
Про це в Youtube повідомляє “5 канал”.
Один з очевидців події – місцевий мешканець Андрій Дяченко – розповів, що конфлікт спалахнув після того, як парафіяни Свято-Миколаївського храму більшістю голосів вирішили перейти з Московського патріархату до ПЦУ.
Щоб уникнути провокацій з боку прихильників російської церкви, взяли святиню під охорон. Це обурило настоятеля храму Володимира Гелету. Активісти відзняли відео, на кадрах якого священнослужитель погрожує їм. Священик здійснив кілька пострілів у їхній бік, на щастя, минулося без постраждалих.
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На місце події прибули правоохоронці. У священника вилучили рушницю, однак, як повідомив активіст, не затримали. У поліції Волинської області заявили, що перевіряють інформацію про стрілянину в Ківерцівському районі за участі місцевого мешканця.
Зауважимо, що волинська прокуратура надасть оцінку діям працівників поліції, які були в селі Жидичин в той час, як колишній настоятель храму відкрив вогонь.
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Про це в Youtube повідомляє “5 канал”.
Один з очевидців події – місцевий мешканець Андрій Дяченко – розповів, що конфлікт спалахнув після того, як парафіяни Свято-Миколаївського храму більшістю голосів вирішили перейти з Московського патріархату до ПЦУ.
Щоб уникнути провокацій з боку прихильників російської церкви, взяли святиню під охорон. Це обурило настоятеля храму Володимира Гелету. Активісти відзняли відео, на кадрах якого священнослужитель погрожує їм. Священик здійснив кілька пострілів у їхній бік, на щастя, минулося без постраждалих.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Жидичині прихильники УПЦ МП погрожують «повирізати усім печінки»
На місце події прибули правоохоронці. У священника вилучили рушницю, однак, як повідомив активіст, не затримали. У поліції Волинської області заявили, що перевіряють інформацію про стрілянину в Ківерцівському районі за участі місцевого мешканця.
Зауважимо, що волинська прокуратура надасть оцінку діям працівників поліції, які були в селі Жидичин в той час, як колишній настоятель храму відкрив вогонь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
І де ж відео стрілянини? Мабуть мобіла впала у мокрі шаровари?
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