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Стрілянина в Жидичині: опублікували відео з фігурантом гучного скандалу

Стрілянина в Жидичині: опублікували відео з фігурантом гучного скандалу
З’явилися подробиці стрілянини на Волині, де в селі Жидичин священник Московського патріархату відкрив вогонь у бік вірян ПЦУ.

Про це в Youtube повідомляє “5 канал”.

Один з очевидців події – місцевий мешканець Андрій Дяченко – розповів, що конфлікт спалахнув після того, як парафіяни Свято-Миколаївського храму більшістю голосів вирішили перейти з Московського патріархату до ПЦУ.

Щоб уникнути провокацій з боку прихильників російської церкви, взяли святиню під охорон. Це обурило настоятеля храму Володимира Гелету. Активісти відзняли відео, на кадрах якого священнослужитель погрожує їм. Священик здійснив кілька пострілів у їхній бік, на щастя, минулося без постраждалих.

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На місце події прибули правоохоронці. У священника вилучили рушницю, однак, як повідомив активіст, не затримали. У поліції Волинської області заявили, що перевіряють інформацію про стрілянину в Ківерцівському районі за участі місцевого мешканця.


Зауважимо, що волинська прокуратура надасть оцінку діям працівників поліції, які були в селі Жидичин в той час, як колишній настоятель храму відкрив вогонь.

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Теги: Жидичин, церква, стрілянина, священик, прокуратура, поліція
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Коментарі 2
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І де ж відео стрілянини? Мабуть мобіла впала у мокрі шаровари?
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