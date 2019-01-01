Суд повернув колишньому викладачеві луцького «політеху» ферму для майнінгу криптовалюти
Сьогодні, 10:34
У Луцьку суд зняв арешт з майна колишнього луцького викладача Владислава Токарчука, який нібито «майнив криптовалюту» у стінах Луцького національного політехнічного університету.
Таке рішення прийняли у Луцькому міськрайонному суді, пише ForkNews.
Нагадаємо, рік тому кіберполіція вилучила комп’ютерне обладнання Владислава Токарчука у приміщенні ЛНТУ. Зокрема, вилучили шість комплектів обладнання для майнінга криптовалюти, загальна вартість яких становить близько мільйона гривень.
Окрім цього, обшуки проводили і у помешканні чоловіка.
Весь цей час апаратура знаходилась під арештом для проведення експертизи. Однак, документальне підтвердження про перевірку вилученого обладнання суду так і не надали. Сам Токарчук запевняв, що поліція використовувала його майно для особистого збагачення, оскільки за цілий рік жодних документів про експертизу так і не було подано.
У результаті суд прийняв рішення повернути майно чоловікові.
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Таке рішення прийняли у Луцькому міськрайонному суді, пише ForkNews.
Нагадаємо, рік тому кіберполіція вилучила комп’ютерне обладнання Владислава Токарчука у приміщенні ЛНТУ. Зокрема, вилучили шість комплектів обладнання для майнінга криптовалюти, загальна вартість яких становить близько мільйона гривень.
Окрім цього, обшуки проводили і у помешканні чоловіка.
Весь цей час апаратура знаходилась під арештом для проведення експертизи. Однак, документальне підтвердження про перевірку вилученого обладнання суду так і не надали. Сам Токарчук запевняв, що поліція використовувала його майно для особистого збагачення, оскільки за цілий рік жодних документів про експертизу так і не було подано.
У результаті суд прийняв рішення повернути майно чоловікові.
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