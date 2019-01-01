Суд повернув колишньому викладачеві луцького «політеху» ферму для майнінгу криптовалюти

Владислава Токарчука, який нібито «майнив криптовалюту» у стінах Луцького національного політехнічного університету.



Таке рішення прийняли у Луцькому міськрайонному суді, пише



Нагадаємо, рік тому



Окрім цього, обшуки проводили



Весь цей час апаратура знаходилась під арештом для проведення експертизи. Однак, документальне підтвердження про перевірку вилученого обладнання суду так і не надали. Сам Токарчук запевняв, що поліція використовувала його майно для особистого збагачення, оскільки за цілий рік жодних документів про експертизу так і не було подано.



У результаті суд прийняв рішення повернути майно чоловікові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку суд зняв арешт з майна колишнього луцького викладача, який нібито «майнив криптовалюту» у стінах Луцького національного політехнічного університету.Таке рішення прийняли у Луцькому міськрайонному суді, пише ForkNews Нагадаємо, рік тому кіберполіція вилучила комп’ютерне обладнання Владислава Токарчука у приміщенні ЛНТУ . Зокрема, вилучили шість комплектів обладнання для майнінга криптовалюти, загальна вартість яких становить близько мільйона гривень.Окрім цього, обшуки проводили і у помешканні чоловіка Весь цей час апаратура знаходилась під арештом для проведення експертизи. Однак, документальне підтвердження про перевірку вилученого обладнання суду так і не надали. Сам Токарчук запевняв, що поліція використовувала його майно для особистого збагачення, оскільки за цілий рік жодних документів про експертизу так і не було подано.У результаті суд прийняв рішення повернути майно чоловікові.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію