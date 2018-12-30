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У мережі показали, як виглядала В'їзна вежа Луцького замку до реставрації. ФОТО

У мережі показали, як виглядала В'їзна вежа Луцького замку до реставрації. ФОТО
Волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини В'їзної вежі Луцького замку до реставрації.

Фотографії він опублікував на своїй сторінці у facebook.

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"Можна оцінити об"єми будівельно-реставраційних робіт докладених до створення сучасного вигляду замку", - підписав світлини Віктор Чухрай.

У мережі показали, як виглядала В'їзна вежа Луцького замку до реставрації. ФОТО

У мережі показали, як виглядала В'їзна вежа Луцького замку до реставрації. ФОТО

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Теги: В'їзна вежа, Луцький замок, реставрація
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Коментарі 1
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Дуже дякую! Такого фото ще не бачив!
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