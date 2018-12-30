У мережі показали, як виглядала В'їзна вежа Луцького замку до реставрації. ФОТО
Сьогодні, 11:06
Волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини В'їзної вежі Луцького замку до реставрації.
Фотографії він опублікував на своїй сторінці у facebook.
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"Можна оцінити об"єми будівельно-реставраційних робіт докладених до створення сучасного вигляду замку", - підписав світлини Віктор Чухрай.
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Фотографії він опублікував на своїй сторінці у facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
"Можна оцінити об"єми будівельно-реставраційних робіт докладених до створення сучасного вигляду замку", - підписав світлини Віктор Чухрай.
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Коментарі 1
Дуже дякую! Такого фото ще не бачив!
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