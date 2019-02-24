Через смерельну аварію на Рівненщині оголосили «план-перехоплення»





До поліції повідомили громадяни, що на узбіччі дороги в селі Михайлівка лежить тіло чоловіка, - повідомляє видання



Загиблим виявився 55-річний місцевий житель. За результатами огляду місця події поліцейські встановили обставини характерні для ДТП. Слідчі виявили уламки транспортного засобу.



Встановлили, що до смертельної дорожньо-транспортної пригоди може бути причетний автомобіль «BMW», сірого кольору.



На розшук автомобіля орієнтовано весь особовий склад поліції області, в двох районах введено «план-перехоплення». Усіх, хто володіє інформацію про місце перебування даного автомобіля просимо повідомити до поліції.



За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі слідчого управління ГУНП проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія сталася сьогодні, 24 лютого, о третій годині ночі в Острозькому районі.До поліції повідомили громадяни, що на узбіччі дороги в селі Михайлівка лежить тіло чоловіка, - повідомляє видання ОГО Загиблим виявився 55-річний місцевий житель. За результатами огляду місця події поліцейські встановили обставини характерні для ДТП. Слідчі виявили уламки транспортного засобу.Встановлили, що до смертельної дорожньо-транспортної пригоди може бути причетний автомобіль «BMW», сірого кольору.На розшук автомобіля орієнтовано весь особовий склад поліції області, в двох районах введено «план-перехоплення». Усіх, хто володіє інформацію про місце перебування даного автомобіля просимо повідомити до поліції.За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі слідчого управління ГУНП проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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