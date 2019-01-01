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У місті на Волині зацвіли підсніжники. ФОТО

У місті на Волині зацвіли підсніжники. ФОТО
У місті Рожище розквітли "вісники весни" - підсніжники.

Про це пише Район.Рожище.

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Щойно перше весняне тепло подарувала природа, у дворах мешканців району та міста зацвіли первоцвіти – підсніжники.

Фото перших весняних квітів розмістив Віталій Шевченко у Facebook-групі "Нетипове Рожище".

Підсніжники розцвіли, коли сніг вже зійшов. Однак рослини не злякалися повернення холоду й продовжують квітнути під снігом.
У місті на Волині зацвіли підсніжники. ФОТО
У місті на Волині зацвіли підсніжники. ФОТО
У місті на Волині зацвіли підсніжники. ФОТО
У місті на Волині зацвіли підсніжники. ФОТО
У місті на Волині зацвіли підсніжники. ФОТО

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Теги: підсніжники, весна
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