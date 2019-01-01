У місті на Волині зацвіли підсніжники. ФОТО
Сьогодні, 14:53
У місті Рожище розквітли "вісники весни" - підсніжники.
Про це пише Район.Рожище.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Квіткова» мафія на Волині: просять не купувати у бабусь первоцвіти
Щойно перше весняне тепло подарувала природа, у дворах мешканців району та міста зацвіли первоцвіти – підсніжники.
Фото перших весняних квітів розмістив Віталій Шевченко у Facebook-групі "Нетипове Рожище".
Підсніжники розцвіли, коли сніг вже зійшов. Однак рослини не злякалися повернення холоду й продовжують квітнути під снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Район.Рожище.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Квіткова» мафія на Волині: просять не купувати у бабусь первоцвіти
Щойно перше весняне тепло подарувала природа, у дворах мешканців району та міста зацвіли первоцвіти – підсніжники.
Фото перших весняних квітів розмістив Віталій Шевченко у Facebook-групі "Нетипове Рожище".
Підсніжники розцвіли, коли сніг вже зійшов. Однак рослини не злякалися повернення холоду й продовжують квітнути під снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині зацвіли підсніжники. ФОТО
Сьогодні, 14:53
«Ніхто ні за що не відповідає», – депутатка про владу у Луцьку
Сьогодні, 14:19