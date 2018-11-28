«Ніхто ні за що не відповідає», – депутатка про владу у Луцьку





Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



Допис подаємо без змін та правок:



"Сьогодні хочу звернути вашу увагу на рівень зарплат у Луцьку, що фінансуються з міського бюджету. Порівняю працівників дошкільної освіти, позашкільної освіти та тимчасового керівництва містом.



Так ось, рівень річного нарахування в педагогів сягає від 50 - до 80 тисяч гривень, залежно від досвіду роботи, стажу, надбавок та категорій. При цьому педагог несе повну відповідальність за життя та здоров’я кожної дитини, яких сьогодні в групах завжди більше загально прийнятих норм. Робота відповідальна і низько оплачувана. Натомість, групка керівників, які позбігалися до міської ради і були затвердженні укропівською більшістю, дозволяють собі брехати усім про свою роботу, рівень зарплат та повну безвідповідальність у своїх діях.



На моє запитання, хто несе відповідальність за поданих людей в керівництво ради, Поліщук так і відповів: «У нас колективна відповідальність». А це означає, що ніхто ні за що не відповідає. Тому так і працюють. Натомість, річний дохід таких робітників сягає майже 612 тисяч гривень. Тобто майже у 8 разів більший, ніж у кваліфікованих, відповідальних працівників освіти. Мене як мешканку Луцька, депутата обурює такий несправедливий розподіл податків та бюджету міста. Педагогам за рік не передбачають ні премій, ні допомог, а вкінці 2018 року лише завдяки окремим депутатам, які відстояли інтереси освітян, зуміли виплатити премію.



У світлі виборів лідери батьківщино-укропівської більшості всіляко кричать про зубожіння та про те, що окремі керівники отримують великі заробітні плати, натомість в м. Луцьку Юлін прапорщик підписує собі премії та допомоги так, щоб не менше 52 тисяч гривень виходило заробітку в місяць. І зовсім не думає про зубожіння та відтік кваліфікованих працівників з міста.



6 лютого 2019 року я зробила депутатське звернення до секретаря ради з проханням отримати копії гарантійних листів від забудовників за 2017-2019 роки та інформацію, скільки квадратних метрів згідно цих гарантійних листів надали забудовники та хто їх отримав.

Згідно закону відповідь надається протягом 10 днів. Я ж отримала її 19 лютого. А наступного дня, 20 лютого, в рамках реклами радник міського голови Ігор Поліщук ділиться досягненнями в співпраці з забудовниками. Що ж, поділюсь відповідями.



Гарантійних листів лише 4 :



1) від 04.12.2015 р. ПП «Торгінвестбуд-Луцьк» - 36,1 кв. м, згодом за дану квартиру була компенсація купівлі житла близько 300 тис грн для громадянки, яка проживала в будинку на вулиці Ковельській, який знесли для будівництва багатоповерхівки.



2) від 29.08.2018 р. гр.Гажули Т.М. зобов’язання в обсязі 8% від житлових площ, квартир ще не передано.



3) від 06.12.2018 р. ПАТ Луцьксантехмонтаж №536 – гарантія на 12 однокімнатних квартир по вул. Арцеулова, 3б.



4) від 14.02.2019р. ТзОВ «Рівер парк ЛТД» - гарантує 1 однокімнатну квартиру по вул. Степана Кривенького, 22 (це ще навіть на сесії не розглядали, а відповідне рішення вже є).



Квартир, згідно відповіді по гарантійних зобов’язаннях, видано 5, в тому числі за яку оплати з міського бюджету. Тож ще 2 квартири передали по вул. Ковельській, 29 (ОК «Житлово-будівельний кооператив «ЗАТИШОК-7»), та дві на вул. Миру, 1, с. Липини (ТзОВ «ХК «Єврохолдінг»), по цих квартирах копій гарантійних листів не надано, вони лише були озвученні на сесії І. Поліщуком.



Таких гарантійних листів має бути більше, адже по незаконній забудові по просп. Волі гарантували квадратні метри, по забудові на перехресті просп. Відроджання та вул. Задворецькій. І таких забудов ще декілька. То що ж, Ігор Поліщук вирішив знову обдурити людей?



А ця так звана тісна нова політика співпраці з забудовниками називається вимаганням та шантажем, адже до тих пір, поки забудовники не віддадуть певну кількість квадратних метрів, до тих пір немає більшості для позитивних рішень. Але головне, що принципу однакового рішення питання немає. З одного забудовника - 12 квартир з іншого - 1 квартиру. Якийсь дивний принцип співпраці…



Цікаво, а де решта гарантійних листів раптом ділося? Можливо хтось поза чергою отримає житлові площі? Хто стане щасливим власником тих квартир?



Ось така в нас відкрита та прозора влада".



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