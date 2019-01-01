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Волинські лижниці вибороли «золото» та «бронзу» на чемпіонаті світу

Волинські лижниці вибороли «золото» та «бронзу» на чемпіонаті світу
Волинянки Юлія Батенкова-Бауман та Богдана Конашук здобули медалі на чемпіонаті світу з зимових видів спорту.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

З 8 до 26 лютого в місті Прінс-Джордж (Канада) відбувається чемпіонат світу з зимових видів спорту (УОРА, вади зору, ІІ ранг) на якому в лижній змішаній естафеті «золоту» медаль здобула волинянка Юлія Батенкова-Бауман, а в лижній відкритій естафеті «бронзову» медаль завоювала наша землячка Богдана Конашук.

​Юлія Батенкова-Бауман з 2004 року займається лижними гонками та біатлоном, є учасницею чотирьох зимових Паралімпійських ігор (Італія, 2006 р.; Канада, 2010 р.; Росія, 2014 р.; Південна Корея, 2018 р.). На цих іграх спортсменка виборола 1 золоту, 8 срібних і 5 бронзових нагород у змаганнях з біатлону та лижних гонок.

Юлія Батенкова-Бауман є заслуженим майстром спорту України з лижних гонок (2010 р.), майстром спорту України міжнародного класу з біатлону (2005 р.) серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Нагороджена: орденами княгині Ольги ІІІ, ІІ, І ступенів.

Богдана Конашук є майстром спорту України (біатлон–ураження опорно-рухового апарату, 2016 р.), учасницею ХІІ зимових Паралімпійських ігор (Південна Корея, 2018 р.), чемпіонатів та Кубків світу з зимових видів спорту.

Також раніше на цих змаганнях в біатлоні на дистанції 10 км Юлія здобула «срібну» медаль, а на дистанції 12,5 км завоювала «бронзову» медаль, а Богдана Конашук в лижних перегонах в спринті на дистанції 1,5 км стала «бронзовим» призером та виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.

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Теги: спорт, чемпіонат, Волинь
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