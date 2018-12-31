Затамувала подих і не могла поворухнутися, – волонтерка про службу у храмі під Луцьком. ФОТО

Волонтеркаподілилася враженнями від службі, яку здійснював отецьу Княгининку.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.За словами Наталії Попової, у дорозі в неї виникло нестерпне бажання помолитися в храмі. Відтак, вона зупинилася біля першої церкви, яка трапилася на шляху."Заходжу тихенько, повна церква людей... І ,о Господи, править отець Михайло Бучак! Людина, дійсний Слуга Господа, якого знаю і поважаю багато років...Не могла поворохнутися... Сльози Божої Благодаті - всю службу..Проповідь про заблудшого сина і про небесну власну скриню добрих справ всі слухали із затамуванням подиху", - зауважила волонтерка.