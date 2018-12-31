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Затамувала подих і не могла поворухнутися, – волонтерка про службу у храмі під Луцьком. ФОТО

Затамувала подих і не могла поворухнутися, – волонтерка про службу у храмі під Луцьком. ФОТО
Волонтерка Наталія Попова поділилася враженнями від службі, яку здійснював отець Михайло Бучак у Княгининку.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Наталії Попової, у дорозі в неї виникло нестерпне бажання помолитися в храмі. Відтак, вона зупинилася біля першої церкви, яка трапилася на шляху.

"Заходжу тихенько, повна церква людей... І ,о Господи, править отець Михайло Бучак! Людина, дійсний Слуга Господа, якого знаю і поважаю багато років...Не могла поворохнутися... Сльози Божої Благодаті - всю службу..Проповідь про заблудшого сина і про небесну власну скриню добрих справ всі слухали із затамуванням подиху", - зауважила волонтерка.
Затамувала подих і не могла поворухнутися, – волонтерка про службу у храмі під Луцьком. ФОТО
Затамувала подих і не могла поворухнутися, – волонтерка про службу у храмі під Луцьком. ФОТО
Затамувала подих і не могла поворухнутися, – волонтерка про службу у храмі під Луцьком. ФОТО
Затамувала подих і не могла поворухнутися, – волонтерка про службу у храмі під Луцьком. ФОТО
Затамувала подих і не могла поворухнутися, – волонтерка про службу у храмі під Луцьком. ФОТО
Затамувала подих і не могла поворухнутися, – волонтерка про службу у храмі під Луцьком. ФОТО
Затамувала подих і не могла поворухнутися, – волонтерка про службу у храмі під Луцьком. ФОТО
Затамувала подих і не могла поворухнутися, – волонтерка про службу у храмі під Луцьком. ФОТО


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Теги: церква, служба, Княгининок
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Коментарі 2
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Це Стамбульського патриархату ???
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Так сірожа так. УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА. НАША УКРАЇНСЬКА. СЛАВА УКРАЇНІ!
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