Затамувала подих і не могла поворухнутися, – волонтерка про службу у храмі під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 15:22
Волонтерка Наталія Попова поділилася враженнями від службі, яку здійснював отець Михайло Бучак у Княгининку.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами Наталії Попової, у дорозі в неї виникло нестерпне бажання помолитися в храмі. Відтак, вона зупинилася біля першої церкви, яка трапилася на шляху.
"Заходжу тихенько, повна церква людей... І ,о Господи, править отець Михайло Бучак! Людина, дійсний Слуга Господа, якого знаю і поважаю багато років...Не могла поворохнутися... Сльози Божої Благодаті - всю службу..Проповідь про заблудшого сина і про небесну власну скриню добрих справ всі слухали із затамуванням подиху", - зауважила волонтерка.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами Наталії Попової, у дорозі в неї виникло нестерпне бажання помолитися в храмі. Відтак, вона зупинилася біля першої церкви, яка трапилася на шляху.
"Заходжу тихенько, повна церква людей... І ,о Господи, править отець Михайло Бучак! Людина, дійсний Слуга Господа, якого знаю і поважаю багато років...Не могла поворохнутися... Сльози Божої Благодаті - всю службу..Проповідь про заблудшого сина і про небесну власну скриню добрих справ всі слухали із затамуванням подиху", - зауважила волонтерка.
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Коментарі 2
Це Стамбульського патриархату ???
Так сірожа так. УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА. НАША УКРАЇНСЬКА. СЛАВА УКРАЇНІ!
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