У луцькому храмі при управлінні поліції більше не служитиме «московський» священик
Сьогодні, 14:28
В луцькому храмі Великомученика Юрія Переможця при Головному управлінні національної поліції у Волинській області більше не буде служити священик Московського Патріархату.
Ініціаторами возз’єднання із Православною церквою України стали самі працівники, повідомляє Волинська єпархія ПЦУ у Facebook.
Як повідомляє Синодальне управління військового духовенства ПЦУ, 23 лютого тут відбулась перша божественна літургія. Відправу очолив луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук. У ній взяли участь військові священики, зокрема, головний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак, начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига, працівники МВС та інші.
Настоятелем призначили капелана 32-го окремого батальйону Національної гвардії України священика Сергія Лівончука, який неодноразово ніс капеланську службу в зоні проведення ООС.
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Ініціаторами возз’єднання із Православною церквою України стали самі працівники, повідомляє Волинська єпархія ПЦУ у Facebook.
Як повідомляє Синодальне управління військового духовенства ПЦУ, 23 лютого тут відбулась перша божественна літургія. Відправу очолив луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук. У ній взяли участь військові священики, зокрема, головний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак, начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига, працівники МВС та інші.
Настоятелем призначили капелана 32-го окремого батальйону Національної гвардії України священика Сергія Лівончука, який неодноразово ніс капеланську службу в зоні проведення ООС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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