У луцькому храмі при управлінні поліції більше не служитиме «московський» священик





Ініціаторами возз’єднання із Православною церквою України стали самі працівники, повідомляє Волинська єпархія ПЦУ у Facebook.



Як повідомляє Синодальне управління військового духовенства ПЦУ, 23 лютого тут відбулась перша божественна літургія. Відправу очолив луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук. У ній взяли участь військові священики, зокрема, головний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак, начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига, працівники МВС та інші.



Настоятелем призначили капелана 32-го окремого батальйону Національної гвардії України священика Сергія Лівончука, який неодноразово ніс капеланську службу в зоні проведення ООС.



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