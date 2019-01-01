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У луцькому храмі при управлінні поліції більше не служитиме «московський» священик

У луцькому храмі при управлінні поліції більше не служитиме «московський» священик
В луцькому храмі Великомученика Юрія Переможця при Головному управлінні національної поліції у Волинській області більше не буде служити священик Московського Патріархату.

Ініціаторами возз’єднання із Православною церквою України стали самі працівники, повідомляє Волинська єпархія ПЦУ у Facebook.

Як повідомляє Синодальне управління військового духовенства ПЦУ, 23 лютого тут відбулась перша божественна літургія. Відправу очолив луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук. У ній взяли участь військові священики, зокрема, головний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак, начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига, працівники МВС та інші.

Настоятелем призначили капелана 32-го окремого батальйону Національної гвардії України священика Сергія Лівончука, який неодноразово ніс капеланську службу в зоні проведення ООС.
У луцькому храмі при управлінні поліції більше не служитиме «московський» священик

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Теги: ПЦУ, служба
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