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Опублікували фото волинянина, який зник дорогою до Польщі

Опублікували фото волинянина, який зник дорогою до Польщі
У мережі з'явилася світлина волинянина Святослава Гуменюка, який зник дорогою до Польщі.

Про це йдеться у спільноті "Нетипове Рожище" у Facebook.

Святослав Валентинович Гуменюк із села Тристень Рожищенського району Волині поїхав 11 лютого на заробітки в Польщу і осі не виходить на зв'язок.

Одягнений в жовту куртку сині джинси і сині кросівки. При собі мав чорну барсетку і червону сумку через плече. Мав їхати через Устилуг, однак кордон так і не перетнув. Телефон вимкнений.

Усіх, хто бачив чоловіка, просять телефонувати на номер дружини: 0966513709.
Опублікували фото волинянина, який зник дорогою до Польщі

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Теги: розшук, Волинь
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