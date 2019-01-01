Опублікували фото волинянина, який зник дорогою до Польщі
Сьогодні, 15:49
У мережі з'явилася світлина волинянина Святослава Гуменюка, який зник дорогою до Польщі.
Про це йдеться у спільноті "Нетипове Рожище" у Facebook.
Святослав Валентинович Гуменюк із села Тристень Рожищенського району Волині поїхав 11 лютого на заробітки в Польщу і осі не виходить на зв'язок.
Одягнений в жовту куртку сині джинси і сині кросівки. При собі мав чорну барсетку і червону сумку через плече. Мав їхати через Устилуг, однак кордон так і не перетнув. Телефон вимкнений.
Усіх, хто бачив чоловіка, просять телефонувати на номер дружини: 0966513709.
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Про це йдеться у спільноті "Нетипове Рожище" у Facebook.
Святослав Валентинович Гуменюк із села Тристень Рожищенського району Волині поїхав 11 лютого на заробітки в Польщу і осі не виходить на зв'язок.
Одягнений в жовту куртку сині джинси і сині кросівки. При собі мав чорну барсетку і червону сумку через плече. Мав їхати через Устилуг, однак кордон так і не перетнув. Телефон вимкнений.
Усіх, хто бачив чоловіка, просять телефонувати на номер дружини: 0966513709.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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