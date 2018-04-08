На Одещині в аварію потрапило авто поліції: двоє патрульних – у лікарні
Сьогодні, 16:16
У місті Ізмаїлі Одеської області в ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції постраждали двоє правоохоронців.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції в Одеській області, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 23 лютого.
Зазначається, що на регульованому перехресті проспекту Миру та вулиці Івана Франка водій автомобіля Mazda при повороті ліворуч не надав перевагу в русі патрульному автомобілю Renault Duster, який рухався назустріч на зелений сигнал світлофора.
«У результаті сталося зіткнення. Патрульні поліцейські - водій і пасажир - дістали тілесні ушкодження та доправлені до лікарні. У постраждалих діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої», - повідомили в прес-службі.
Наразі проводяться відповідні невідкладні заходи. Розпочали розслідування.
Фото - ілюстративне
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Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції в Одеській області, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 23 лютого.
Зазначається, що на регульованому перехресті проспекту Миру та вулиці Івана Франка водій автомобіля Mazda при повороті ліворуч не надав перевагу в русі патрульному автомобілю Renault Duster, який рухався назустріч на зелений сигнал світлофора.
«У результаті сталося зіткнення. Патрульні поліцейські - водій і пасажир - дістали тілесні ушкодження та доправлені до лікарні. У постраждалих діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої», - повідомили в прес-службі.
Наразі проводяться відповідні невідкладні заходи. Розпочали розслідування.
Фото - ілюстративне
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