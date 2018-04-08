На Одещині в аварію потрапило авто поліції: двоє патрульних – у лікарні





Як повідомили



Зазначається, що на регульованому перехресті проспекту Миру та вулиці Івана Франка водій автомобіля Mazda при повороті ліворуч не надав перевагу в русі патрульному автомобілю Renault Duster, який рухався назустріч на зелений сигнал світлофора.



«У результаті сталося зіткнення. Патрульні поліцейські - водій і пасажир - дістали тілесні ушкодження та доправлені до лікарні. У постраждалих діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої», - повідомили в прес-службі.



Наразі проводяться відповідні невідкладні заходи. Розпочали розслідування.



Фото - ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ізмаїлі Одеської області в ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції постраждали двоє правоохоронців.Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції в Одеській області, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 23 лютого.Зазначається, що на регульованому перехресті проспекту Миру та вулиці Івана Франка водій автомобіля Mazda при повороті ліворуч не надав перевагу в русі патрульному автомобілю Renault Duster, який рухався назустріч на зелений сигнал світлофора.«У результаті сталося зіткнення. Патрульні поліцейські - водій і пасажир - дістали тілесні ушкодження та доправлені до лікарні. У постраждалих діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої», - повідомили в прес-службі.Наразі проводяться відповідні невідкладні заходи. Розпочали розслідування.

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