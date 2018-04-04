Волинська біатлоністка виборола золоту медаль на чемпіонаті світу. ВІДЕО

Юлія Батенкова-Бауман виборола золоту медаль у змішаній естафеті.



Золотий склад команди був представлений: Дмитром Суярко та його гайдом Василем Потапенко, Кононовою Олександрою, Юлією Батенковою-Бауман та Ляшенко Людмилою. Повідомляє



Нагадаємо, що за попередні дні змагань у Юлії уже є дві нагороди з біатлону: срібна на дистанції 10 км. та бронзова на дистанції 12,5 км. Таким чином, ковельчанка здобула на цьогорічному чемпіонаті світу весь комплект нагород.



За підсумками змагань лідирує національна паралімпійська збірна України.



Відео з нагородження спортсменів:



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