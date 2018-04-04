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Волинська біатлоністка виборола золоту медаль на чемпіонаті світу. ВІДЕО

Волинська біатлоністка виборола золоту медаль на чемпіонаті світу. ВІДЕО
У шостий день змагань чемпіонату світу з зимових видів спорту, який триває у канадському місті Прінс-Джордж, Юлія Батенкова-Бауман виборола золоту медаль у змішаній естафеті.

Золотий склад команди був представлений: Дмитром Суярко та його гайдом Василем Потапенко, Кононовою Олександрою, Юлією Батенковою-Бауман та Ляшенко Людмилою. Повідомляє КовельPost.

Нагадаємо, що за попередні дні змагань у Юлії уже є дві нагороди з біатлону: срібна на дистанції 10 км. та бронзова на дистанції 12,5 км. Таким чином, ковельчанка здобула на цьогорічному чемпіонаті світу весь комплект нагород.

За підсумками змагань лідирує національна паралімпійська збірна України.

Відео з нагородження спортсменів:

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Теги: Юлія Батенкова-Бауман, чемпіонат світу, біатлон, спорт
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