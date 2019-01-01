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У Луцьку п'яний водій тицяв патрульним «кілька купюр». ФОТО

У Луцьку п'яний водій тицяв патрульним «кілька купюр». ФОТО
У ніч на 24 лютого, у Луцьку, по вулиці Богдана Хмельницького, інспектор відділу моніторингу зупинив за порушення правил дорожнього руху водія Kia, в якого в темну пору доби не горіли фари ближнього світла.

Повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

37-річний керманич мав ознаки алкогольного сп’яніння: про це свідчили почервоніння обличчя, запах алкоголю з ротової порожнини, нечітка вимова. Перевірка показала 1, 27 проміле алкоголю в його крові.

Аби уникнути адміністративної відповідальності, водій поклав до кишені форменого одягу інспектора грошові купюри. Відповідно, був попереджений про кримінальну відповідальність за цей вчинок, однак не зреагував і був затриманий.

На місці події далі працювала слідчо-оперативна група, водієві загрожує кримінальна відповідальність.
У Луцьку п'яний водій тицяв патрульним «кілька купюр». ФОТО

У Луцьку п'яний водій тицяв патрульним «кілька купюр». ФОТО

У Луцьку п'яний водій тицяв патрульним «кілька купюр». ФОТО

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Теги: поліція, п'яний водій, хабар, купюра
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Коментарі 1
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Причина реально в тому що "паро рублів" а не конкретна сума!!!!
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