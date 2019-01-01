У Луцьку п'яний водій тицяв патрульним «кілька купюр». ФОТО





Повідомляє прес-служба



37-річний керманич мав ознаки алкогольного сп’яніння: про це свідчили почервоніння обличчя, запах алкоголю з ротової порожнини, нечітка вимова. Перевірка показала 1, 27 проміле алкоголю в його крові.



Аби уникнути адміністративної відповідальності, водій поклав до кишені форменого одягу інспектора грошові купюри. Відповідно, був попереджений про кримінальну відповідальність за цей вчинок, однак не зреагував і був затриманий.



На місці події далі працювала слідчо-оперативна група, водієві загрожує кримінальна відповідальність.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 24 лютого, у Луцьку, по вулиці Богдана Хмельницького, інспектор відділу моніторингу зупинив за порушення правил дорожнього руху водія Kia, в якого в темну пору доби не горіли фари ближнього світла.Повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині 37-річний керманич мав ознаки алкогольного сп’яніння: про це свідчили почервоніння обличчя, запах алкоголю з ротової порожнини, нечітка вимова. Перевірка показала 1, 27 проміле алкоголю в його крові.Аби уникнути адміністративної відповідальності, водій поклав до кишені форменого одягу інспектора грошові купюри. Відповідно, був попереджений про кримінальну відповідальність за цей вчинок, однак не зреагував і був затриманий.На місці події далі працювала слідчо-оперативна група, водієві загрожує кримінальна відповідальність.

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