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У храмі села Жидичин вперше відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні українською. ВІДЕО

У храмі села Жидичин вперше відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні українською. ВІДЕО
У неділю, 24 лютого, відбулась перша Літургія у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України в селі Жидичин.

Про це у facebook написав Тарас Висоцький.

"Після літургії було відслужено панахиду за Героями Небесної Сотні, воїнами російсько-української війни, за всіх тих, кого не було можливості відспівати у храмі та всіма невинно убієнними за віру та волю України.

Слава Богу за все!", - написав чоловік.

У храмі села Жидичин вперше відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні українською. ВІДЕО
У храмі села Жидичин вперше відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні українською. ВІДЕО
У храмі села Жидичин вперше відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні українською. ВІДЕО
У храмі села Жидичин вперше відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні українською. ВІДЕО
У храмі села Жидичин вперше відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні українською. ВІДЕО



Нагадаємо, що 23 лютого вночі у селі Жидичин священик стріляв на території церкви.

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Теги: Жидичин, храм, панахида, літургія
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