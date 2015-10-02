У храмі села Жидичин вперше відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні українською. ВІДЕО





Про це у Тарас Висоцький.



"Після літургії було відслужено панахиду за Героями Небесної Сотні, воїнами російсько-української війни, за всіх тих, кого не було можливості відспівати у храмі та всіма невинно убієнними за віру та волю України.



Слава Богу за все!", - написав чоловік.









Нагадаємо, що 23 лютого вночі у селі Жидичин

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 24 лютого, відбулась перша Літургія у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України в селі Жидичин.Про це у facebook написав"Після літургії було відслужено панахиду за Героями Небесної Сотні, воїнами російсько-української війни, за всіх тих, кого не було можливості відспівати у храмі та всіма невинно убієнними за віру та волю України.Слава Богу за все!", - написав чоловік.Нагадаємо, що 23 лютого вночі у селі Жидичин священик стріляв на території церкви

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