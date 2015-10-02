У храмі села Жидичин вперше відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні українською. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
У неділю, 24 лютого, відбулась перша Літургія у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України в селі Жидичин.
Про це у facebook написав Тарас Висоцький.
"Після літургії було відслужено панахиду за Героями Небесної Сотні, воїнами російсько-української війни, за всіх тих, кого не було можливості відспівати у храмі та всіма невинно убієнними за віру та волю України.
Слава Богу за все!", - написав чоловік.
Нагадаємо, що 23 лютого вночі у селі Жидичин священик стріляв на території церкви.
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Про це у facebook написав Тарас Висоцький.
"Після літургії було відслужено панахиду за Героями Небесної Сотні, воїнами російсько-української війни, за всіх тих, кого не було можливості відспівати у храмі та всіма невинно убієнними за віру та волю України.
Слава Богу за все!", - написав чоловік.
Нагадаємо, що 23 лютого вночі у селі Жидичин священик стріляв на території церкви.
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