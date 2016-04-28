Командир військової частини «погорів» на хабарі у 10 тисяч доларів





Як повідомили у прес-службі



Встановлено, що полковник вимагав та отримав від підприємця 10 тисяч доларів, які призначалися за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання на території підпорядкованої військової частини.



"Правопорушника затримано під час одержання другої частини коштів у сумі 7 тис. доларів, хабар виявлено та вилучено під час проведення слідчих дій", - повідомили у прокуратурі.



Факт отримання першої частини хабара правоохоронцями також задокументовано.



"За результатами проведення першочергових слідчих дій будуть вирішені питання щодо повідомлення офіцеру про підозру, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади", - зазначено у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області полковника, командира однієї з військових частин викрито та затримано за фактом хабарництва.Як повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону , факт вимагання та одержання неправомірної вигоди було задокументовано 24 лютого.Встановлено, що полковник вимагав та отримав від підприємця 10 тисяч доларів, які призначалися за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання на території підпорядкованої військової частини."Правопорушника затримано під час одержання другої частини коштів у сумі 7 тис. доларів, хабар виявлено та вилучено під час проведення слідчих дій", - повідомили у прокуратурі.Факт отримання першої частини хабара правоохоронцями також задокументовано."За результатами проведення першочергових слідчих дій будуть вирішені питання щодо повідомлення офіцеру про підозру, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади", - зазначено у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію