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Командир військової частини «погорів» на хабарі у 10 тисяч доларів

Командир військової частини «погорів» на хабарі у 10 тисяч доларів
У Рівненській області полковника, командира однієї з військових частин викрито та затримано за фактом хабарництва.

Як повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону, факт вимагання та одержання неправомірної вигоди було задокументовано 24 лютого.

Встановлено, що полковник вимагав та отримав від підприємця 10 тисяч доларів, які призначалися за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання на території підпорядкованої військової частини.

"Правопорушника затримано під час одержання другої частини коштів у сумі 7 тис. доларів, хабар виявлено та вилучено під час проведення слідчих дій", - повідомили у прокуратурі.
Командир військової частини «погорів» на хабарі у 10 тисяч доларів

Факт отримання першої частини хабара правоохоронцями також задокументовано.

"За результатами проведення першочергових слідчих дій будуть вирішені питання щодо повідомлення офіцеру про підозру, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади", - зазначено у повідомленні.

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Теги: командир, військова частина, військова прокуратура, хабар
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Коментарі 1
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Під час війни таку гниду треба ставити до стінки .
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