Командир військової частини «погорів» на хабарі у 10 тисяч доларів
Сьогодні, 18:09
У Рівненській області полковника, командира однієї з військових частин викрито та затримано за фактом хабарництва.
Як повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону, факт вимагання та одержання неправомірної вигоди було задокументовано 24 лютого.
Встановлено, що полковник вимагав та отримав від підприємця 10 тисяч доларів, які призначалися за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання на території підпорядкованої військової частини.
"Правопорушника затримано під час одержання другої частини коштів у сумі 7 тис. доларів, хабар виявлено та вилучено під час проведення слідчих дій", - повідомили у прокуратурі.
Факт отримання першої частини хабара правоохоронцями також задокументовано.
"За результатами проведення першочергових слідчих дій будуть вирішені питання щодо повідомлення офіцеру про підозру, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади", - зазначено у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону, факт вимагання та одержання неправомірної вигоди було задокументовано 24 лютого.
Встановлено, що полковник вимагав та отримав від підприємця 10 тисяч доларів, які призначалися за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання на території підпорядкованої військової частини.
"Правопорушника затримано під час одержання другої частини коштів у сумі 7 тис. доларів, хабар виявлено та вилучено під час проведення слідчих дій", - повідомили у прокуратурі.
Факт отримання першої частини хабара правоохоронцями також задокументовано.
"За результатами проведення першочергових слідчих дій будуть вирішені питання щодо повідомлення офіцеру про підозру, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади", - зазначено у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Під час війни таку гниду треба ставити до стінки .
Вибір редактора
Останні новини
Командир військової частини «погорів» на хабарі у 10 тисяч доларів
Сьогодні, 18:09
У Ковелі водій напідпитку пошкодив авто патрульних і, тікаючи, заїхав на стоянку відділку поліції. ВІДЕО
Сьогодні, 17:53
У храмі села Жидичин вперше відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні українською. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
Електричний струм та газова камера: у Луцьку розповідають, як на хутряних фермах вбивають тварин. ФОТО
Сьогодні, 17:01
У Луцьку п'яний водій тицяв патрульним «кілька купюр». ФОТО
Сьогодні, 16:50