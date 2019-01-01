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Який концерт дадуть «Один в каное» у Промені*

Який концерт дадуть «Один в каное» у Промені*
Вже 2 квітня у РЦ «Промінь» відбудеться концерт українського гурту «Один в каное». Це буде вже 2-й концерт у Промені. Минулої весни гурт виступив з новим альбомом, який до концерту не чув ніхто. Тому лучани, котрі прийшли на концерт, мали можливість почути нові пісня до того, як гурт записав їх.

Один в каное демонструють, як музика, яка відмовилась від атрибутів та стереотипів вітчизняного музичного бачення, знаходить свого слухача та збирає повні зали прихильників. Сила в простоті — такий мінімалістичний девіз втілений у всьому, що стосується цієї трійки — від інструментального діапазону до виконання композицій. Нове музичне звучання, глибокі та ліричні тексти не залишають байдужими навіть найвибагливіших слухачів. Наразі гурт займає перші сходинки музичних хіт-парадів, їхні пісні часто обирають для виступів на талант шоу України.

Гурт вже встиг побувати з концертами в усіх великих містах України, виступав у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь у багатьох фестивалях. Один в Каное є першим в історії України гуртом, який виступив в Кембриджському університеті у Британії.

Квитки на концерт можна придбати за посиланням: https://lutsk.karabas.com/odin-v-kanoe-lutsk

Довідка: +380 (68) 525 90 09

Який концерт дадуть «Один в каное» у Промені*

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Теги: Один в каное, Промінь, концерт
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