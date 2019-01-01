Який концерт дадуть «Один в каное» у Промені*

Вже 2 квітня у РЦ «Промінь» відбудеться концерт українського гурту «Один в каное». Це буде вже 2-й концерт у Промені. Минулої весни гурт виступив з новим альбомом, який до концерту не чув ніхто. Тому лучани, котрі прийшли на концерт, мали можливість почути нові пісня до того, як гурт записав їх.Один в каное демонструють, як музика, яка відмовилась від атрибутів та стереотипів вітчизняного музичного бачення, знаходить свого слухача та збирає повні зали прихильників. Сила в простоті — такий мінімалістичний девіз втілений у всьому, що стосується цієї трійки — від інструментального діапазону до виконання композицій. Нове музичне звучання, глибокі та ліричні тексти не залишають байдужими навіть найвибагливіших слухачів. Наразі гурт займає перші сходинки музичних хіт-парадів, їхні пісні часто обирають для виступів на талант шоу України.Гурт вже встиг побувати з концертами в усіх великих містах України, виступав у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь у багатьох фестивалях. Один в Каное є першим в історії України гуртом, який виступив в Кембриджському університеті у Британії.Квитки на концерт можна придбати за посиланням: https://lutsk.karabas.com/odin-v-kanoe-lutskДовідка: +380 (68) 525 90 09