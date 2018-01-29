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За 15 годин пройшли 57 кілометрів: волинські патрульні взяли участь у екстремальних змаганнях. ФОТО

За 15 годин пройшли 57 кілометрів: волинські патрульні взяли участь у екстремальних змаганнях. ФОТО
Відчуття екстриму, незабутні враження та позитивні емоції отримали патрульні поліцейські під час участі у туристичних змаганнях «Стежками Героїв «Доброволець-2019».

Працівники УПП у Волинській області подолали 57-кілометрову дистанцію за менш, ніж 15 годин, - повідомляє прес-служба відомства.

Змаг проводився 23-24 лютого 2019 року в урочищі «Вовчак» Турійського району. Cтартували та фінішували - у селі Бобли.

Головною метою змагань є вшанування геройського чину всіх борців за незалежність Української держави. Окрім того, змагання ставлять за мету популяризувати серед молоді здоровий спосіб життя та активне зайняття спортом.

Пишаємось нашими мужніми та витривалими патрульними поліцейськими!
За 15 годин пройшли 57 кілометрів: волинські патрульні взяли участь у екстремальних змаганнях. ФОТО

За 15 годин пройшли 57 кілометрів: волинські патрульні взяли участь у екстремальних змаганнях. ФОТО

За 15 годин пройшли 57 кілометрів: волинські патрульні взяли участь у екстремальних змаганнях. ФОТО

За 15 годин пройшли 57 кілометрів: волинські патрульні взяли участь у екстремальних змаганнях. ФОТО

За 15 годин пройшли 57 кілометрів: волинські патрульні взяли участь у екстремальних змаганнях. ФОТО

За 15 годин пройшли 57 кілометрів: волинські патрульні взяли участь у екстремальних змаганнях. ФОТО

За 15 годин пройшли 57 кілометрів: волинські патрульні взяли участь у екстремальних змаганнях. ФОТО

За 15 годин пройшли 57 кілометрів: волинські патрульні взяли участь у екстремальних змаганнях. ФОТО

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Теги: патрульна поліція, змагання, Доброволець, екстрим
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