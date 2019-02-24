вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розрахунок карткою: українці провели операцій майже на 3 трильйони

Розрахунок карткою: українці провели операцій майже на 3 трильйони
У 2018 році українці все частіше надавали перевагу безготівковим операціям.

Про це йдеться у Огляді ринку платіжних карток за 2018 рік, опублікованому Національним банком, - пише Економічна правда.

"Частка обсягу безготівкових операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за підсумками 2018 року досягла 45,1%. Це на 5,8 в. п. більше порівняно з результатами 2017 року (39,3%)", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, цей позитивний тренд пов’язаний із стабільним підвищенням попиту українців на безготівкові операції та популяризацією інноваційних фінансових сервісів.

Безготівкові операції, здійснені із використанням платіжних карток

Розрахунок карткою: українці провели операцій майже на 3 трильйони

"Кількість безготівкових операцій за цей період зросла майже на 33% та становила 3,1 млрд штук, а обсяг – на 55,4% та досяг 1,297 трлн гривень (у порівнянні з 2017 роком)", - повідомляє регулятор.

Відповідно до розподілу безготівкових операцій із використанням платіжних карток за підсумками 2018 року найбільша кількість таких операцій припадала на розрахунки в торговельній мережі – 51,2%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: банківська картка, безготівковий розрахунок, операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розрахунок карткою: українці провели операцій майже на 3 трильйони
Сьогодні, 19:38
За 15 годин пройшли 57 кілометрів: волинські патрульні взяли участь у екстремальних змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 19:06
Який концерт дадуть «Один в каное» у Промені*
Сьогодні, 18:43
Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах
Сьогодні, 18:35
Священику дали час на роздуми: ще дві волинські громади приєднались до ПЦУ
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Батьки вже продали квартиру: просять допомогти зібрати кошти на лікування юній лучанці Батьки вже продали квартиру: просять допомогти зібрати кошти на лікування юній лучанці
22 лютий, 03:04
Шахраї намагалися вкрасти з рахунку гроші, які збирають на порятунок дівчини з Волині Шахраї намагалися вкрасти з рахунку гроші, які збирають на порятунок дівчини з Волині
16 лютий, 23:26
У якому стані перебуває волинський атовець після вживлення титанової пластини у голову. ФОТО У якому стані перебуває волинський атовець після вживлення титанової пластини у голову. ФОТО
05 лютий, 12:30
Волинські медики провели надскладну операцію з видалення величезних каменів з сечового міхура. ФОТО Волинські медики провели надскладну операцію з видалення величезних каменів з сечового міхура. ФОТО
04 лютий, 00:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розрахунок карткою: українці провели операцій майже на 3 трильйони
Сьогодні, 19:38
 0
За 15 годин пройшли 57 кілометрів: волинські патрульні взяли участь у екстремальних змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 19:06
 0
Який концерт дадуть «Один в каное» у Промені*
Сьогодні, 18:43
 0
Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах
Сьогодні, 18:35
 0
Священику дали час на роздуми: ще дві волинські громади приєднались до ПЦУ
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8