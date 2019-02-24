Розрахунок карткою: українці провели операцій майже на 3 трильйони





Про це йдеться у Огляді ринку платіжних карток за 2018 рік, опублікованому Національним банком, - пише



"Частка обсягу безготівкових операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за підсумками 2018 року досягла 45,1%. Це на 5,8 в. п. більше порівняно з результатами 2017 року (39,3%)", - йдеться у повідомленні.



Як наголошується, цей позитивний тренд пов’язаний із стабільним підвищенням попиту українців на безготівкові операції та популяризацією інноваційних фінансових сервісів.



Безготівкові операції, здійснені із використанням платіжних карток





"Кількість безготівкових операцій за цей період зросла майже на 33% та становила 3,1 млрд штук, а обсяг – на 55,4% та досяг 1,297 трлн гривень (у порівнянні з 2017 роком)", - повідомляє регулятор.



Відповідно до розподілу безготівкових операцій із використанням платіжних карток за підсумками 2018 року найбільша кількість таких операцій припадала на розрахунки в торговельній мережі – 51,2%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2018 році українці все частіше надавали перевагу безготівковим операціям.Про це йдеться у Огляді ринку платіжних карток за 2018 рік, опублікованому Національним банком, - пише Економічна правда "Частка обсягу безготівкових операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за підсумками 2018 року досягла 45,1%. Це на 5,8 в. п. більше порівняно з результатами 2017 року (39,3%)", - йдеться у повідомленні.Як наголошується, цей позитивний тренд пов’язаний із стабільним підвищенням попиту українців на безготівкові операції та популяризацією інноваційних фінансових сервісів."Кількість безготівкових операцій за цей період зросла майже на 33% та становила 3,1 млрд штук, а обсяг – на 55,4% та досяг 1,297 трлн гривень (у порівнянні з 2017 роком)", - повідомляє регулятор.Відповідно до розподілу безготівкових операцій із використанням платіжних карток за підсумками 2018 року найбільша кількість таких операцій припадала на розрахунки в торговельній мережі – 51,2%.

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