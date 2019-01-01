Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату
Сьогодні, 03:24
Громада села Лобачівка, Горохівського району хоче вийти з Московського патріархату та приєднатись до Православної церкви України.
Відповідне рішення прийняли на зборах парафіян у неділю, 24 лютого.
Зі 178 присутніх 176 проголосували "за" перехід до ПЦУ, а 2 - "проти".
Близько 20 людей не брали участі в зборах, а натомість перебували в храмі зі священиком від УПЦ (МП).
Такі ж збори прихожан відбулись і с. Нуйно, Камінь-Каширського району. Тут з 282 пристуніх перехід підтримали 212 людей. 62 голоси були "проти", а 8 визнали недійсними.
У с.Бистровиця, Горохівського району на зборах 106 осіб проголосувало "за" перехід в ПЦУ, а 2 - утрималось. Настоятель храму на збори не з'явився.
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Відповідне рішення прийняли на зборах парафіян у неділю, 24 лютого.
Зі 178 присутніх 176 проголосували "за" перехід до ПЦУ, а 2 - "проти".
Близько 20 людей не брали участі в зборах, а натомість перебували в храмі зі священиком від УПЦ (МП).
Такі ж збори прихожан відбулись і с. Нуйно, Камінь-Каширського району. Тут з 282 пристуніх перехід підтримали 212 людей. 62 голоси були "проти", а 8 визнали недійсними.
У с.Бистровиця, Горохівського району на зборах 106 осіб проголосувало "за" перехід в ПЦУ, а 2 - утрималось. Настоятель храму на збори не з'явився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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