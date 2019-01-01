Громади двох сіл на Волині заявили про вихід з Московського патріархату

У неділю, 24 лютого, одразу дві громади у Горохівському районі проголосували за перехід до Православної церкви України.Зокрема, у с.Широке з 62 присутніх парафіян 57 проголосували "за" перехід до ПЦУ, а 5 людей - утрималось. Священик попросив часу до травня, аби визначитись.А в с.Шклинь на зборах по перехід до ПЦУ 503 людини проголосували "за" та 25 - "проти". Настоятель храму цього села також ще не оголосив про своє рішення відносно ПЦУ.