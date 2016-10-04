Спортсмени з порушенням слуху зі всієї країни з'їхались до Луцька на чемпіонат з тхеквондо

23 – 24 лютого 2019 року у м. Луцьку в приміщенні культурно-розважального центру «Adrenalin City» вперше відбувся чемпіонат України з тхеквондо серед осіб з порушенням слуху.Повідомляє Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».Тхеквондо – бойове мистецтво, олімпійський, дефлімпійський, паралімпійський та національний вид спорту в Кореї. Тхеквондо є одним з найбільш систематизованих і науково обґрунтованих бойових мистецтв світу. Ця дисципліна за допомогою тренування тіла і душі прищеплює людині фізичні бойові навички, ставить за мету поліпшити душевне здоров'я та якість життя.Загальне керівництво підготовкою, організацією та проведенням змагань здійснювалось Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», Спортивною федерацією глухих України, Волинським регіональним центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» за сприянням Луцького міського центу фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та Академією рекреаційних технологій і права.Метою проведення даних змагань є популяризація тхеквондо в Україні як Дефлімпійського виду спорту, удосконалення майстерності спортсменів та широке залучення молоді з вадами слуху до занять спортом. У чемпіонаті України 2019 року брало участь більше 30 учасників з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської областей та міста Києва. Уперше в змаганнях брали участь юні спортсмени віком 12-14 років.На урочистому відкритті змагань усіх присутніх вітали: начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Волинської обласної державної адміністрації Дмитришин Ігор Ярославович, представник Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та Спортивної федерації глухих України, виконуючий обов’язків начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»та голова Волинської обласної організації Українського товариства глухих. Також усіх присутніх на змаганнях привітали своїми виступами вихованці відділення художньої гімнастики Обласної дитячо-юнацької спортивної школитаУпродовж чотирьох годин спортсмени з 8 областей України та міста Києва вели боротьбу за звання Чемпіонів України з тхеквондо, як серед чоловіків так і серед жінок, молоді. На татамі велась безкомпромісна боротьба, яка дозволила виявити найкращих спортсменів нашої держави, які в послідуючому будуть представляти нашу країну на відповідальних міжнародних змаганнях.Волинські спортсмени здобули:Чоловіки:Вагова категорія: до 68 кг3 місце –(Волинська область) та(Одеська область).Вагова категорія: до 80 кг (об’єднана)3 місце –(Волинська область).Дорослі чоловіки особисте:2 місце – Рожко Михайло (Волинська область).Дорослі парне:2 місце – Рожко Михайло (Волинська область) та(Запорізька обасть).Головний суддя змагань - суддя національної категорії