Спортсмени з порушенням слуху зі всієї країни з'їхались до Луцька на чемпіонат з тхеквондо
Сьогодні, 20:41
23 – 24 лютого 2019 року у м. Луцьку в приміщенні культурно-розважального центру «Adrenalin City» вперше відбувся чемпіонат України з тхеквондо серед осіб з порушенням слуху.
Повідомляє Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
Тхеквондо – бойове мистецтво, олімпійський, дефлімпійський, паралімпійський та національний вид спорту в Кореї. Тхеквондо є одним з найбільш систематизованих і науково обґрунтованих бойових мистецтв світу. Ця дисципліна за допомогою тренування тіла і душі прищеплює людині фізичні бойові навички, ставить за мету поліпшити душевне здоров'я та якість життя.
Загальне керівництво підготовкою, організацією та проведенням змагань здійснювалось Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», Спортивною федерацією глухих України, Волинським регіональним центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» за сприянням Луцького міського центу фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та Академією рекреаційних технологій і права.
Метою проведення даних змагань є популяризація тхеквондо в Україні як Дефлімпійського виду спорту, удосконалення майстерності спортсменів та широке залучення молоді з вадами слуху до занять спортом. У чемпіонаті України 2019 року брало участь більше 30 учасників з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської областей та міста Києва. Уперше в змаганнях брали участь юні спортсмени віком 12-14 років.
На урочистому відкритті змагань усіх присутніх вітали: начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Волинської обласної державної адміністрації Дмитришин Ігор Ярославович, представник Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та Спортивної федерації глухих України Лаврик Олег Анатолійович, виконуючий обов’язків начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Віктор Галан-Влащук та голова Волинської обласної організації Українського товариства глухих Сопронюк Галина Василівна. Також усіх присутніх на змаганнях привітали своїми виступами вихованці відділення художньої гімнастики Обласної дитячо-юнацької спортивної школи Філімонова Поліна та Омельчук Вікторія.
Упродовж чотирьох годин спортсмени з 8 областей України та міста Києва вели боротьбу за звання Чемпіонів України з тхеквондо, як серед чоловіків так і серед жінок, молоді. На татамі велась безкомпромісна боротьба, яка дозволила виявити найкращих спортсменів нашої держави, які в послідуючому будуть представляти нашу країну на відповідальних міжнародних змаганнях.
Волинські спортсмени здобули:
«Керугі»:
Чоловіки:
Вагова категорія: до 68 кг
3 місце – Рожко Михайло (Волинська область) та Доля Станіслав (Одеська область).
Вагова категорія: до 80 кг (об’єднана)
3 місце – Войтовик Віктор (Волинська область).
«Традиційне Пумсе»:
Дорослі чоловіки особисте:
2 місце – Рожко Михайло (Волинська область).
Дорослі парне:
2 місце – Рожко Михайло (Волинська область) та Єремеєва Тетяна (Запорізька обасть).
Головний суддя змагань - суддя національної категорії Мицюк Ярослав Олександрович.
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Повідомляє Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
Тхеквондо – бойове мистецтво, олімпійський, дефлімпійський, паралімпійський та національний вид спорту в Кореї. Тхеквондо є одним з найбільш систематизованих і науково обґрунтованих бойових мистецтв світу. Ця дисципліна за допомогою тренування тіла і душі прищеплює людині фізичні бойові навички, ставить за мету поліпшити душевне здоров'я та якість життя.
Загальне керівництво підготовкою, організацією та проведенням змагань здійснювалось Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», Спортивною федерацією глухих України, Волинським регіональним центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» за сприянням Луцького міського центу фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та Академією рекреаційних технологій і права.
Метою проведення даних змагань є популяризація тхеквондо в Україні як Дефлімпійського виду спорту, удосконалення майстерності спортсменів та широке залучення молоді з вадами слуху до занять спортом. У чемпіонаті України 2019 року брало участь більше 30 учасників з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської областей та міста Києва. Уперше в змаганнях брали участь юні спортсмени віком 12-14 років.
На урочистому відкритті змагань усіх присутніх вітали: начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Волинської обласної державної адміністрації Дмитришин Ігор Ярославович, представник Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та Спортивної федерації глухих України Лаврик Олег Анатолійович, виконуючий обов’язків начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Віктор Галан-Влащук та голова Волинської обласної організації Українського товариства глухих Сопронюк Галина Василівна. Також усіх присутніх на змаганнях привітали своїми виступами вихованці відділення художньої гімнастики Обласної дитячо-юнацької спортивної школи Філімонова Поліна та Омельчук Вікторія.
Упродовж чотирьох годин спортсмени з 8 областей України та міста Києва вели боротьбу за звання Чемпіонів України з тхеквондо, як серед чоловіків так і серед жінок, молоді. На татамі велась безкомпромісна боротьба, яка дозволила виявити найкращих спортсменів нашої держави, які в послідуючому будуть представляти нашу країну на відповідальних міжнародних змаганнях.
Волинські спортсмени здобули:
«Керугі»:
Чоловіки:
Вагова категорія: до 68 кг
3 місце – Рожко Михайло (Волинська область) та Доля Станіслав (Одеська область).
Вагова категорія: до 80 кг (об’єднана)
3 місце – Войтовик Віктор (Волинська область).
«Традиційне Пумсе»:
Дорослі чоловіки особисте:
2 місце – Рожко Михайло (Волинська область).
Дорослі парне:
2 місце – Рожко Михайло (Волинська область) та Єремеєва Тетяна (Запорізька обасть).
Головний суддя змагань - суддя національної категорії Мицюк Ярослав Олександрович.
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