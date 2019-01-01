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За дві пляшки лікеру – 5 місяців арешту: на Волині засудили злодія

За дві пляшки лікеру – 5 місяців арешту: на Волині засудили злодія
За крадіжку двох пляшок лікеру волинянина покарали п'ятьма місяцями арешту.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського суду.

Зокрема, в документі йдеться про те, що впродовж листопада 2018 року чоловік з різних супермаркетів викрав дві пляшки лікеру "Sheridan`s", вартістю майже 500 гривень кожна.

Зауважимо, що злодій уже має судимість за крадіжки. Відтак, Володимир-Волинський міський суд призначив йому покарання у виді 5 місяців арешту.

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Теги: суд, лікер, арешт, крадіжка
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