За дві пляшки лікеру – 5 місяців арешту: на Волині засудили злодія
Сьогодні, 20:55
За крадіжку двох пляшок лікеру волинянина покарали п'ятьма місяцями арешту.
Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського суду.
Зокрема, в документі йдеться про те, що впродовж листопада 2018 року чоловік з різних супермаркетів викрав дві пляшки лікеру "Sheridan`s", вартістю майже 500 гривень кожна.
Зауважимо, що злодій уже має судимість за крадіжки. Відтак, Володимир-Волинський міський суд призначив йому покарання у виді 5 місяців арешту.
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Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського суду.
Зокрема, в документі йдеться про те, що впродовж листопада 2018 року чоловік з різних супермаркетів викрав дві пляшки лікеру "Sheridan`s", вартістю майже 500 гривень кожна.
Зауважимо, що злодій уже має судимість за крадіжки. Відтак, Володимир-Волинський міський суд призначив йому покарання у виді 5 місяців арешту.
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