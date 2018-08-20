Герої сьогодення: муніципали показали, як у Луцьку паркуються автохами. ФОТО





На своїй сторінці у



Зокрема, те, що водії паркують свої автомобілі на тротуарах та газонах.



"Герої сьогоднення!!!", - так підписали добірку фотографій автохамів інспектори муніципальної варти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори муніципальної варти продовжують слідкувати за дотриманням правил паркування в місті.На своїй сторінці у facebook муніципали опублікували добірку світлин, на яких зафіксовані порушення ПДР та правил благоустрою міста.Зокрема, те, що водії паркують свої автомобілі на тротуарах та газонах."Герої сьогоднення!!!", - так підписали добірку фотографій автохамів інспектори муніципальної варти.

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