Герої сьогодення: муніципали показали, як у Луцьку паркуються автохами. ФОТО
Сьогодні, 21:56
Інспектори муніципальної варти продовжують слідкувати за дотриманням правил паркування в місті.
На своїй сторінці у facebook муніципали опублікували добірку світлин, на яких зафіксовані порушення ПДР та правил благоустрою міста.
Зокрема, те, що водії паркують свої автомобілі на тротуарах та газонах.
"Герої сьогоднення!!!", - так підписали добірку фотографій автохамів інспектори муніципальної варти.
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На своїй сторінці у facebook муніципали опублікували добірку світлин, на яких зафіксовані порушення ПДР та правил благоустрою міста.
Зокрема, те, що водії паркують свої автомобілі на тротуарах та газонах.
"Герої сьогоднення!!!", - так підписали добірку фотографій автохамів інспектори муніципальної варти.
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