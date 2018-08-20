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Герої сьогодення: муніципали показали, як у Луцьку паркуються автохами. ФОТО

Герої сьогодення: муніципали показали, як у Луцьку паркуються автохами. ФОТО
Інспектори муніципальної варти продовжують слідкувати за дотриманням правил паркування в місті.

На своїй сторінці у facebook муніципали опублікували добірку світлин, на яких зафіксовані порушення ПДР та правил благоустрою міста.

Зокрема, те, що водії паркують свої автомобілі на тротуарах та газонах.

"Герої сьогоднення!!!", - так підписали добірку фотографій автохамів інспектори муніципальної варти.


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Теги: автохами, тротуар, газон, зелена зона, муніципали, паркування
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