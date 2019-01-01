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У Бангладеш намагалися захопити Boeing зі 142 пасажирами

У Бангладеш намагалися захопити Boeing зі 142 пасажирами
У Бангладеш було здійснено спробу захоплення літака, через що повітряне судно довелося екстрено посадити.

Як повідомляє BBC, чоловік намагався силою пробратися в кабіну пілотів.

На борту Boeing 737 авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines перебували 142 пасажири.

Усіх людей вивели з літака після посадки, ніхто не постраждав.

Зловмисника затримали сили безпеки аеропорту.


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Теги: Бангладеш, літак, боїнг, захоплення
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