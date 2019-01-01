У Бангладеш намагалися захопити Boeing зі 142 пасажирами





Як повідомляє



На борту Boeing 737 авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines перебували 142 пасажири.



Усіх людей вивели з літака після посадки, ніхто не постраждав.



Зловмисника затримали сили безпеки аеропорту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бангладеш було здійснено спробу захоплення літака, через що повітряне судно довелося екстрено посадити.Як повідомляє BBC , чоловік намагався силою пробратися в кабіну пілотів.На борту Boeing 737 авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines перебували 142 пасажири.Усіх людей вивели з літака після посадки, ніхто не постраждав.Зловмисника затримали сили безпеки аеропорту.

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