У Бангладеш намагалися захопити Boeing зі 142 пасажирами
Сьогодні, 01:19
У Бангладеш було здійснено спробу захоплення літака, через що повітряне судно довелося екстрено посадити.
Як повідомляє BBC, чоловік намагався силою пробратися в кабіну пілотів.
На борту Boeing 737 авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines перебували 142 пасажири.
Усіх людей вивели з літака після посадки, ніхто не постраждав.
Зловмисника затримали сили безпеки аеропорту.
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Як повідомляє BBC, чоловік намагався силою пробратися в кабіну пілотів.
На борту Boeing 737 авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines перебували 142 пасажири.
Усіх людей вивели з літака після посадки, ніхто не постраждав.
Зловмисника затримали сили безпеки аеропорту.
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