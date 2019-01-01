25 лютого на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження у майстра спорту міжнародного класу з легкої атлетики, олімпійки Надії Боровської (на фото), керівника обласного осередку партії УКРОП В’ячеслава Рубльова та заслуженого артиста України Михайла Лазуки.
Також день народження святкує завідувач сектору комунікацій Головного управління Національної поліції у Волинській області Віктор Гомоль.
Іменинники 25 лютого – Олексій, Антон, Євген, Марія, Мелентій.
Також в Україні відзначають День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.
Інженерно-авіаційна служба – складова частина організаційно-штатної структури органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів та установ, яка належить до наземного складу авіації і призначена для розробки, організації та проведення інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій та бойової підготовки авіації Збройних Сил України.
Вітаємо усіх зі святом, бажаємо здоров’я, злагоди, довголіття.
25 лютого 1871 року у Новограді-Волинському народилася українська письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка (Лариса Косач).
Тривалий час жила на Волині, часто сюди приїжджала, багато писала про Волинь у своїх творах.
Цьогоріч українці святкують 145-ту річницю від дня народження відомої поетеси.
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Також день народження святкує завідувач сектору комунікацій Головного управління Національної поліції у Волинській області Віктор Гомоль.
Іменинники 25 лютого – Олексій, Антон, Євген, Марія, Мелентій.
Також в Україні відзначають День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.
Інженерно-авіаційна служба – складова частина організаційно-штатної структури органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів та установ, яка належить до наземного складу авіації і призначена для розробки, організації та проведення інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій та бойової підготовки авіації Збройних Сил України.
Вітаємо усіх зі святом, бажаємо здоров’я, злагоди, довголіття.
25 лютого 1871 року у Новограді-Волинському народилася українська письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка (Лариса Косач).
Тривалий час жила на Волині, часто сюди приїжджала, багато писала про Волинь у своїх творах.
Цьогоріч українці святкують 145-ту річницю від дня народження відомої поетеси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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