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Волинські бригади «швидких» були першими на Медичному ралі-2019. ФОТО

Волинські бригади «швидких» були першими на Медичному ралі-2019. ФОТО
Дві волинські бригади екстреної медичної допомоги взяли участь у ІV Міжнародному зимовому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецькі медичні ралі 2019».

Про це на своїй сторінці у facebook інформує Волинський обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф.

Волинь представляли переможці ІІІ Волинського чемпіонату бригад ЕМД: лікарська бригада Ківерцівського відділення ЕМД та фельдшерська бригада Любомльського ЕМД.

У неділю, 24 лютого бригади повернулись зі змагань. В здобутку мають два перших місця на етапах.

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Теги: медичне ралі, бригада, швидка, екстрена допомога
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