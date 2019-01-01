Волинські бригади «швидких» були першими на Медичному ралі-2019. ФОТО





Про це на своїй сторінці у



Волинь представляли переможці ІІІ Волинського чемпіонату бригад ЕМД: лікарська бригада Ківерцівського відділення ЕМД та фельдшерська бригада Любомльського ЕМД.



У неділю, 24 лютого бригади повернулись зі змагань. В здобутку мають два перших місця на етапах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві волинські бригади екстреної медичної допомоги взяли участь у ІV Міжнародному зимовому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецькі медичні ралі 2019».Про це на своїй сторінці у facebook інформує Волинський обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф.Волинь представляли переможці ІІІ Волинського чемпіонату бригад ЕМД: лікарська бригада Ківерцівського відділення ЕМД та фельдшерська бригада Любомльського ЕМД.У неділю, 24 лютого бригади повернулись зі змагань. В здобутку мають два перших місця на етапах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію