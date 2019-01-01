Волинські бригади «швидких» були першими на Медичному ралі-2019. ФОТО
24 лютий, 23:34
Дві волинські бригади екстреної медичної допомоги взяли участь у ІV Міжнародному зимовому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецькі медичні ралі 2019».
Про це на своїй сторінці у facebook інформує Волинський обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф.
Волинь представляли переможці ІІІ Волинського чемпіонату бригад ЕМД: лікарська бригада Ківерцівського відділення ЕМД та фельдшерська бригада Любомльського ЕМД.
У неділю, 24 лютого бригади повернулись зі змагань. В здобутку мають два перших місця на етапах.
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Про це на своїй сторінці у facebook інформує Волинський обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф.
Волинь представляли переможці ІІІ Волинського чемпіонату бригад ЕМД: лікарська бригада Ківерцівського відділення ЕМД та фельдшерська бригада Любомльського ЕМД.
У неділю, 24 лютого бригади повернулись зі змагань. В здобутку мають два перших місця на етапах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Волинські бригади «швидких» були першими на Медичному ралі-2019. ФОТО
24 лютий, 23:34