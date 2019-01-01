Юна лучанка пройшла у «Голос країни». ВІДЕО

Вісімнадцятирічна лучанкабере участь у телепроекті "Голос країни".Дівчина каже, що ще з дитинства мріяла стати зіркою."Я часто підспівувала музичним телеканалам і мої бабуся з дідусем сказали, що мене обов'язково треба відвести в музичну школу", - розповідає дівчина.Коли Катерині Гулюк було 5 років померла її мама."Її знайшли на зупинці зарізану", - зі сльозами на очах пригадує дівчина.Та все ж вона знайшла в собі сили жити далі.Молода співачка каже, що участь у "Голосі країні" для неї дуже цінний і надважливий момент в житті."Я хочу, щоб мама на небі побачила, якою я стала сильною! Я ніколи не здамся!", - запевнила лучанка.На сліпих прослуховуванях вона виконала пісню "Сила". На останніх секундах до неї повернувся, відтак дівчина пройшла до його команди.Ще один тренер проектупідтримав землячку.«Я такий щасливий, що ви пройшли», - сказав він.Нагадаємо, що минулої неділі ще одна волинянка