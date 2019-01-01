Юна лучанка пройшла у «Голос країни». ВІДЕО
Сьогодні, 00:08
Вісімнадцятирічна лучанка Катерина Гулюк бере участь у телепроекті "Голос країни".">підкорила проект "Голос країни". Дівчина також увійшла до команди Потапа.
Дівчина каже, що ще з дитинства мріяла стати зіркою.
"Я часто підспівувала музичним телеканалам і мої бабуся з дідусем сказали, що мене обов'язково треба відвести в музичну школу", - розповідає дівчина.
Коли Катерині Гулюк було 5 років померла її мама.
"Її знайшли на зупинці зарізану", - зі сльозами на очах пригадує дівчина.
Та все ж вона знайшла в собі сили жити далі.
Молода співачка каже, що участь у "Голосі країні" для неї дуже цінний і надважливий момент в житті.
"Я хочу, щоб мама на небі побачила, якою я стала сильною! Я ніколи не здамся!", - запевнила лучанка.
На сліпих прослуховуванях вона виконала пісню "Сила". На останніх секундах до неї повернувся Потап, відтак дівчина пройшла до його команди.
Ще один тренер проекту Монатік підтримав землячку.
«Я такий щасливий, що ви пройшли», - сказав він.
Нагадаємо, що минулої неділі ще одна волинянка Наталія Корніленко
Дівчина каже, що ще з дитинства мріяла стати зіркою.
"Я часто підспівувала музичним телеканалам і мої бабуся з дідусем сказали, що мене обов'язково треба відвести в музичну школу", - розповідає дівчина.
Коли Катерині Гулюк було 5 років померла її мама.
"Її знайшли на зупинці зарізану", - зі сльозами на очах пригадує дівчина.
Та все ж вона знайшла в собі сили жити далі.
Молода співачка каже, що участь у "Голосі країні" для неї дуже цінний і надважливий момент в житті.
"Я хочу, щоб мама на небі побачила, якою я стала сильною! Я ніколи не здамся!", - запевнила лучанка.
На сліпих прослуховуванях вона виконала пісню "Сила". На останніх секундах до неї повернувся Потап, відтак дівчина пройшла до його команди.
Ще один тренер проекту Монатік підтримав землячку.
«Я такий щасливий, що ви пройшли», - сказав він.
Нагадаємо, що минулої неділі ще одна волинянка Наталія Корніленко
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