Мисливці влаштовують облави: у лісах Волині – сезонне нашестя вовків

Через сезонне нашестя вовків мисливські підприємства та громадські товариства змушені влаштовувати облави на хижаків.Лише за 22 лютого на Турійщині вбили два вовка. Про це інформують Турійські новини.Хижаків вбивають, бо ті несуть серйозну загрозу для селян, котрі мешкають «по сусідству». До того ж, вовки здатні винищити фауну у лісах та довколишніх селах.До прикладу, сіроманцю на день потрібно від 3 до 7 кілограмів м’яса. Для зграї козуля, яка зазвичай важить до 25 кілограмів, – це денна норма. Хижак здатен на рік знищити до 75-85% приплоду оленя, козулі, дикої свині, зайця.Загалом у харчуванні вовка козуля займає понад 20%, олень – до 16%, дика свиня – 11%, значно менше заєць – 4%, тож вирахувати втрати звірини не важко.