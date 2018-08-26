вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мисливці влаштовують облави: у лісах Волині – сезонне нашестя вовків

Мисливці влаштовують облави: у лісах Волині – сезонне нашестя вовків
Через сезонне нашестя вовків мисливські підприємства та громадські товариства змушені влаштовувати облави на хижаків.

Лише за 22 лютого на Турійщині вбили два вовка. Про це інформують Турійські новини.

Хижаків вбивають, бо ті несуть серйозну загрозу для селян, котрі мешкають «по сусідству». До того ж, вовки здатні винищити фауну у лісах та довколишніх селах.

До прикладу, сіроманцю на день потрібно від 3 до 7 кілограмів м’яса. Для зграї козуля, яка зазвичай важить до 25 кілограмів, – це денна норма. Хижак здатен на рік знищити до 75-85% приплоду оленя, козулі, дикої свині, зайця.

Загалом у харчуванні вовка козуля займає понад 20%, олень – до 16%, дика свиня – 11%, значно менше заєць – 4%, тож вирахувати втрати звірини не важко.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вовк, нашестя, ліс, облава, мисливці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 06:05
Мисливці влаштовують облави: у лісах Волині – сезонне нашестя вовків
Сьогодні, 05:30
На стелі грибок і немає вентиляції: спортзал волинської школи – у жахливому стані. ФОТО
Сьогодні, 04:36
Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату
Сьогодні, 03:24
На Волині п'яні дебошири спочатку переслідували, а потім домкратом побили вантажівку
Сьогодні, 02:52
Схожі новини
Кількох волинян спіймали на незаконному полюванні Кількох волинян спіймали на незаконному полюванні
14 січень, 04:26
На Волині зловили групу мисливців-нелегалів На Волині зловили групу мисливців-нелегалів
26 серпень, 2018, 18:00
На Тернопільщині скажений вовк покусав чоловіка і 18 собак. ВІДЕО На Тернопільщині скажений вовк покусав чоловіка і 18 собак. ВІДЕО
21 лютий, 16:46
Судитимуть волинян-браконьєрів, які вбили двох лосів у заповіднику Судитимуть волинян-браконьєрів, які вбили двох лосів у заповіднику
20 лютий, 12:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 06:05
 0
Мисливці влаштовують облави: у лісах Волині – сезонне нашестя вовків
Сьогодні, 05:30
 0
На стелі грибок і немає вентиляції: спортзал волинської школи – у жахливому стані. ФОТО
Сьогодні, 04:36
 0
Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату
Сьогодні, 03:24
 0
На Волині п'яні дебошири спочатку переслідували, а потім домкратом побили вантажівку
Сьогодні, 02:52
 0
Медіа
відео
1/8