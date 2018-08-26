Мисливці влаштовують облави: у лісах Волині – сезонне нашестя вовків
Сьогодні, 05:30
Через сезонне нашестя вовків мисливські підприємства та громадські товариства змушені влаштовувати облави на хижаків.
Лише за 22 лютого на Турійщині вбили два вовка. Про це інформують Турійські новини.
Хижаків вбивають, бо ті несуть серйозну загрозу для селян, котрі мешкають «по сусідству». До того ж, вовки здатні винищити фауну у лісах та довколишніх селах.
До прикладу, сіроманцю на день потрібно від 3 до 7 кілограмів м’яса. Для зграї козуля, яка зазвичай важить до 25 кілограмів, – це денна норма. Хижак здатен на рік знищити до 75-85% приплоду оленя, козулі, дикої свині, зайця.
Загалом у харчуванні вовка козуля займає понад 20%, олень – до 16%, дика свиня – 11%, значно менше заєць – 4%, тож вирахувати втрати звірини не важко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Лише за 22 лютого на Турійщині вбили два вовка. Про це інформують Турійські новини.
Хижаків вбивають, бо ті несуть серйозну загрозу для селян, котрі мешкають «по сусідству». До того ж, вовки здатні винищити фауну у лісах та довколишніх селах.
До прикладу, сіроманцю на день потрібно від 3 до 7 кілограмів м’яса. Для зграї козуля, яка зазвичай важить до 25 кілограмів, – це денна норма. Хижак здатен на рік знищити до 75-85% приплоду оленя, козулі, дикої свині, зайця.
Загалом у харчуванні вовка козуля займає понад 20%, олень – до 16%, дика свиня – 11%, значно менше заєць – 4%, тож вирахувати втрати звірини не важко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 06:05
Мисливці влаштовують облави: у лісах Волині – сезонне нашестя вовків
Сьогодні, 05:30
На стелі грибок і немає вентиляції: спортзал волинської школи – у жахливому стані. ФОТО
Сьогодні, 04:36
Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату
Сьогодні, 03:24
На Волині п'яні дебошири спочатку переслідували, а потім домкратом побили вантажівку
Сьогодні, 02:52