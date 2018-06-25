На стелі грибок і немає вентиляції: спортзал волинської школи – у жахливому стані. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Сергій Барщевський.



"Школа стара, но досить в хорошому стані, користується попитом, класи переповнені.

Єдине що там в жахливому стані так це спортивний зал.

Відсутня вентиляція, грибок на стелі. Одним словом жахливі умови.

На черговій сесії буде пропонуватись виділити кошти на облаштування спортивного залу( стеля та вентиляція)", - зазначив депутат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортзал Володимир-Волинської гімназії ім. Олександра Цинкаловського потребує негайного ремонту.Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Володимир-Волинської міської ради"Школа стара, но досить в хорошому стані, користується попитом, класи переповнені.Єдине що там в жахливому стані так це спортивний зал.Відсутня вентиляція, грибок на стелі. Одним словом жахливі умови.На черговій сесії буде пропонуватись виділити кошти на облаштування спортивного залу( стеля та вентиляція)", - зазначив депутат.

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