вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На стелі грибок і немає вентиляції: спортзал волинської школи – у жахливому стані. ФОТО

На стелі грибок і немає вентиляції: спортзал волинської школи – у жахливому стані. ФОТО
Спортзал Володимир-Волинської гімназії ім. Олександра Цинкаловського потребує негайного ремонту.

Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Володимир-Волинської міської ради Сергій Барщевський.

"Школа стара, но досить в хорошому стані, користується попитом, класи переповнені.
Єдине що там в жахливому стані так це спортивний зал.
Відсутня вентиляція, грибок на стелі. Одним словом жахливі умови.
На черговій сесії буде пропонуватись виділити кошти на облаштування спортивного залу( стеля та вентиляція)", - зазначив депутат.
На стелі грибок і немає вентиляції: спортзал волинської школи – у жахливому стані. ФОТО

На стелі грибок і немає вентиляції: спортзал волинської школи – у жахливому стані. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грибок, стеля, вентиляція, гімназія, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На стелі грибок і немає вентиляції: спортзал волинської школи – у жахливому стані. ФОТО
Сьогодні, 04:36
Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату
Сьогодні, 03:24
На Волині п'яні дебошири спочатку переслідували, а потім домкратом побили вантажівку
Сьогодні, 02:52
У Бангладеш намагалися захопити Boeing зі 142 пасажирами
Сьогодні, 01:19
Юна лучанка пройшла у «Голос країни». ВІДЕО
Сьогодні, 00:08
Схожі новини
У їдальні луцької школи на стінах «росте» грибок У їдальні луцької школи на стінах «росте» грибок
25 червень, 2018, 12:36
Показали, як волинські волонтери відгодовують майже сотню врятованих кажанів. ВІДЕО Показали, як волинські волонтери відгодовують майже сотню врятованих кажанів. ВІДЕО
22 лютий, 21:34
Суд над бійцями 51-ої бригади: проти двох захисників закрили кримінал Суд над бійцями 51-ої бригади: проти двох захисників закрили кримінал
14 лютий, 15:51
У райцентрі на Волині через відлигу підтопило 7 вулиць. ВІДЕО У райцентрі на Волині через відлигу підтопило 7 вулиць. ВІДЕО
11 лютий, 23:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На стелі грибок і немає вентиляції: спортзал волинської школи – у жахливому стані. ФОТО
Сьогодні, 04:36
 0
Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату
Сьогодні, 03:24
 0
На Волині п'яні дебошири спочатку переслідували, а потім домкратом побили вантажівку
Сьогодні, 02:52
 0
У Бангладеш намагалися захопити Boeing зі 142 пасажирами
Сьогодні, 01:19
 0
Юна лучанка пройшла у «Голос країни». ВІДЕО
Сьогодні, 00:08
 0
Медіа
відео
1/8