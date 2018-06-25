На стелі грибок і немає вентиляції: спортзал волинської школи – у жахливому стані. ФОТО
Сьогодні, 04:36
Спортзал Володимир-Волинської гімназії ім. Олександра Цинкаловського потребує негайного ремонту.
Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Володимир-Волинської міської ради Сергій Барщевський.
"Школа стара, но досить в хорошому стані, користується попитом, класи переповнені.
Єдине що там в жахливому стані так це спортивний зал.
Відсутня вентиляція, грибок на стелі. Одним словом жахливі умови.
На черговій сесії буде пропонуватись виділити кошти на облаштування спортивного залу( стеля та вентиляція)", - зазначив депутат.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Володимир-Волинської міської ради Сергій Барщевський.
"Школа стара, но досить в хорошому стані, користується попитом, класи переповнені.
Єдине що там в жахливому стані так це спортивний зал.
Відсутня вентиляція, грибок на стелі. Одним словом жахливі умови.
На черговій сесії буде пропонуватись виділити кошти на облаштування спортивного залу( стеля та вентиляція)", - зазначив депутат.
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