Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО





Світлини підписані, як село Малин поблизу міста Луцька на Волині. В

процесі локалізації фото, виявилось, що мова йде про село Малин, що зараз входить у склад Млинівського району Рівненської області.



























Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at



Тетяна Яцечко-Блаженко

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