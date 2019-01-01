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Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО

Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО
В Австрійському архіві вдалось натрапити натрапити на цікаві фото, які показують, як виглядали села Волині в роки Першої світової війни.

Світлини підписані, як село Малин поблизу міста Луцька на Волині. В
процесі локалізації фото, виявилось, що мова йде про село Малин, що зараз входить у склад Млинівського району Рівненської області.
Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО

Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО

Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО

Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО

Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО

Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО

Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО

Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО

Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО

Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО




Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at

Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: Малин, село, ретрофото
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