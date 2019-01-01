Село Малин та його околиці 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 06:05
В Австрійському архіві вдалось натрапити натрапити на цікаві фото, які показують, як виглядали села Волині в роки Першої світової війни.
Світлини підписані, як село Малин поблизу міста Луцька на Волині. В
процесі локалізації фото, виявилось, що мова йде про село Малин, що зараз входить у склад Млинівського району Рівненської області.
Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Світлини підписані, як село Малин поблизу міста Луцька на Волині. В
процесі локалізації фото, виявилось, що мова йде про село Малин, що зараз входить у склад Млинівського району Рівненської області.
Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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