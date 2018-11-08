Показали, яким був Луцький замок понад сотню років тому

Луцький фотографопублікував світлини замку Любарта 129-річної давнини.Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook."Скалки часу - вони лишились на мурах замку у графіті рукою Ольги Косач разом з Лесею Українкою (з 1891 року), у якої сьогодні чергова річниця", - зауважив Чухрай.За словами фотографа, замок на той час виглядав руїною, і лишався таким до 1963 року."Напис зберігся до сьогодні, а замок став значно кращим", - додав Віктор Чухрай.