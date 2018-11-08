Показали, яким був Луцький замок понад сотню років тому
Сьогодні, 08:57
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини замку Любарта 129-річної давнини.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Скалки часу - вони лишились на мурах замку у графіті рукою Ольги Косач разом з Лесею Українкою (з 1891 року), у якої сьогодні чергова річниця", - зауважив Чухрай.
За словами фотографа, замок на той час виглядав руїною, і лишався таким до 1963 року.
"Напис зберігся до сьогодні, а замок став значно кращим", - додав Віктор Чухрай.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Скалки часу - вони лишились на мурах замку у графіті рукою Ольги Косач разом з Лесею Українкою (з 1891 року), у якої сьогодні чергова річниця", - зауважив Чухрай.
За словами фотографа, замок на той час виглядав руїною, і лишався таким до 1963 року.
"Напис зберігся до сьогодні, а замок став значно кращим", - додав Віктор Чухрай.
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