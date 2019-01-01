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Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО

Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО
У селі Жидичин прихильники УПЦ (МП) зібралась на божественну літургію в будинку настоятеля протоієрея Володимира Гелети.

Відбулося це у неділю, 24 лютого, повідомляє прес-служба Волинської єпархії.

Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм.

Поліція перевіряє всі обставини стрілянини у Ківерцівському районі.

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В УПЦ (МП) кажуть, що всього у цей день в домовому храмі молилось близько 200 людей, разом з настоятелем богослужіння звершував його син, другий клірик храму ієрей Роман Гелета.
Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО


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Теги: церква, служба, Жидичин
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Коментарі 2
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200 в хаті молилося? Ви що сліпі
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І що? А вас жаба душить, що люди не відреклись від віри. Ще в туалет загляньте, раптом там листівки від Путіна. Захопили церкву то ходіть туди і моліться. Спокою немає? Гріхи замолюйте.
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