Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО
Сьогодні, 09:07
У селі Жидичин прихильники УПЦ (МП) зібралась на божественну літургію в будинку настоятеля протоієрея Володимира Гелети.
Відбулося це у неділю, 24 лютого, повідомляє прес-служба Волинської єпархії.
Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм.
Поліція перевіряє всі обставини стрілянини у Ківерцівському районі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Жидичині прихильники УПЦ МП погрожують «повирізати усім печінки»
В УПЦ (МП) кажуть, що всього у цей день в домовому храмі молилось близько 200 людей, разом з настоятелем богослужіння звершував його син, другий клірик храму ієрей Роман Гелета.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відбулося це у неділю, 24 лютого, повідомляє прес-служба Волинської єпархії.
Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм.
Поліція перевіряє всі обставини стрілянини у Ківерцівському районі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Жидичині прихильники УПЦ МП погрожують «повирізати усім печінки»
В УПЦ (МП) кажуть, що всього у цей день в домовому храмі молилось близько 200 людей, разом з настоятелем богослужіння звершував його син, другий клірик храму ієрей Роман Гелета.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
200 в хаті молилося? Ви що сліпі
І що? А вас жаба душить, що люди не відреклись від віри. Ще в туалет загляньте, раптом там листівки від Путіна. Захопили церкву то ходіть туди і моліться. Спокою немає? Гріхи замолюйте.
Вибір редактора
Останні новини
На Волині чоловік напився до алкогольної коми
Сьогодні, 09:21
Курс валют у Луцьку на 25 лютого
Сьогодні, 09:13
Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО
Сьогодні, 09:07
25 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:06
Показали, яким був Луцький замок понад сотню років тому
Сьогодні, 08:57