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25 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

25 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
25 лютого 2019 року вшановують пам'ять святих Олексія і Мелетія. Саме на Олексія намагалися проморожувати насіння, яке обіцяло хороший врожай. Насіння таким чином "загартується" і дасть найкращий урожай навесні.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Антон, Євген, Марія, - пише 24 канал.

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Народні прикмети на 25 лютого

– Завірюха 25 лютого – прикмета до того, що влітку буде випадати багато опадів.

– Тумани на Олексія – літо буде дощовим.

– Холодний день – весна настане рано і буде теплою.

– На небі зірки – в цьому році вдасться зібрати багатий урожай.

– Бурульки 25 лютого висять довгі – можна розраховувати на гарний урожай овочів.

– На Олексія сняться віщі сни. Якщо наснилися рукавиці – чекайте непроханого гостя, квас – можливий обман, горіхи і насіння – дрібні неприємності, мавпи – є ймовірність зробити необдуманий вчинок.

Що можна робити 25 лютого

1. На вечерю рекомендується приготувати страву з риби, адже цей день ще називають "рибним".

2. Якщо людина чогось дуже сильно злякалася, то цього дня у знахарів можна лікувати переляк.

Що не можна робити 25 лютого

1. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.

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Теги: прикмети, забобони, 25 лютого
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