На Волині чоловік напився до алкогольної коми
Сьогодні, 09:21
38-річний житель Горохова потрапив у лікарню в стані алкогольної коми.
Зазначається, що чоловіка знайшли серед білого дня на землі в міському парку, - пише газета Волинь-нова.
Лікарі надали чоловікові першу допомогу і повернули до тями.
Нагадаємо, що у січні в Горохові медики вивели з алкогольної коми 20-річного молодика.
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Зазначається, що чоловіка знайшли серед білого дня на землі в міському парку, - пише газета Волинь-нова.
Лікарі надали чоловікові першу допомогу і повернули до тями.
Нагадаємо, що у січні в Горохові медики вивели з алкогольної коми 20-річного молодика.
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