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На Волині чоловік напився до алкогольної коми

На Волині чоловік напився до алкогольної коми
38-річний житель Горохова потрапив у лікарню в стані алкогольної коми.

Зазначається, що чоловіка знайшли серед білого дня на землі в міському парку, - пише газета Волинь-нова.

Лікарі надали чоловікові першу допомогу і повернули до тями.

Нагадаємо, що у січні в Горохові медики вивели з алкогольної коми 20-річного молодика.

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Теги: алкоголь, кома
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