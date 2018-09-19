На Волині чоловік напився до алкогольної коми





Зазначається, що чоловіка знайшли серед білого дня на землі в міському парку, - пише газета



Лікарі надали чоловікові першу допомогу і повернули до тями.



Нагадаємо, що у січні в Горохові медики

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 38-річний житель Горохова потрапив у лікарню в стані алкогольної коми.Зазначається, що чоловіка знайшли серед білого дня на землі в міському парку, - пише газета Волинь-нова Лікарі надали чоловікові першу допомогу і повернули до тями.Нагадаємо, що у січні в Горохові медики вивели з алкогольної коми 20-річного молодика.

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