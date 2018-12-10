Пасажири тролейбуса у Луцьку змушені нюхати сморід від куріння водія у салоні
Сьогодні, 09:32
У Луцьку водій тролейбуса обурив пасажирів тим, що курив у транспортному засобі.
Про це нас своїй сторінці у Facebook написав луцький журналіст Вадим Панафідін.
З фото та відео видно, що йдеться про водія тролейбуса №15.
«Курити в громадському транспорті новий тренд?! Луцьк, ранок, повний тролейбус людей і пасажири мають нюхати сморід на весь салон від цієї с*отиняки», - написав Панафідін.
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Про це нас своїй сторінці у Facebook написав луцький журналіст Вадим Панафідін.
З фото та відео видно, що йдеться про водія тролейбуса №15.
«Курити в громадському транспорті новий тренд?! Луцьк, ранок, повний тролейбус людей і пасажири мають нюхати сморід на весь салон від цієї с*отиняки», - написав Панафідін.
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Коментарі 3
А чому "скотиняки"? Може тому, що сам Панафідін - "журналіст" не вельми (мягко кажучи), високої культури? Зважаючи на те, що журналісти формують громадську думку, я впевнений, що на соціальній драбині він стоїть на 5 щаблів нижче водія тролейбуса.
А коли з кінцевої зупинки, після стоянки, приїзджає тролейбус на нове коло то в кожному другому накурено, причому курять в салоні як водії так і кондуктори. Сто раз таке бачив (і нюхав) на зупинці КРЗ.
В маршрутках те саме. - На кінцевій зупинці мудій, замість того, щоб вийти й покурити на повітрі сидить і курить в салоні, а потім подає це "освячене" корито на посадку. Сам був не раз свідком такого і не раз сварився з мудіями. ПС. Сідаю на кінцевій №№ 10 і 11.Добре, що вже хоча б гоvношансону не чути...
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