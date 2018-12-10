Пасажири тролейбуса у Луцьку змушені нюхати сморід від куріння водія у салоні





Про це нас своїй сторінці у Facebook написав луцький журналіст Вадим Панафідін.



З фото та відео видно, що йдеться про водія тролейбуса №15.



«Курити в громадському транспорті новий тренд?! Луцьк, ранок, повний тролейбус людей і пасажири мають нюхати сморід на весь салон від цієї с*отиняки», - написав Панафідін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій тролейбуса обурив пасажирів тим, що курив у транспортному засобі.Про це нас своїй сторінці у Facebook написав луцький журналістЗ фото та відео видно, що йдеться про водія тролейбуса №15.«Курити в громадському транспорті новий тренд?! Луцьк, ранок, повний тролейбус людей і пасажири мають нюхати сморід на весь салон від цієї с*отиняки», - написав Панафідін.

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