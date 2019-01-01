Її тато помер у луцькому госпіталі від поранень: волонтери просять зробити подарунок доньці Героя
Сьогодні, 09:37
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Сьогодні, 25 лютого, 8-ий день народження святкує Вікторія – донька бійця 51-шої окремої механізованої бригади Тричука Івана Івановича. Старший солдат Збройних Сил України Іван був мобілізований у березні 2014 року, брав участь у боях під Ізвариним та у м. Щастя Луганської області, проходив лікування у Луцькому гарнізонному військовому шпиталі, де й помер від отриманих поранень 24 вересня 2014 року. Удома наодинці зі своєю бідою залишилася молода дружина та двоє маленьких донечок.
Старшенька Вікторія цьогоріч пішла до другого класу. Навчання дається дівчинці легко. Особливо до вподоби такі предмети як малювання, математика та англійська мова. До слова, малює Вікторія з превеликим задоволенням, має безліч олівців і фломастерів. Активно освоює техніку написання картин фарбами у гуртку образотворчого мистецтва. Але, поруч із цим заняттям, Віка є дуже активною та творчою дівчинкою з багатьма захопленнями і інтересами. Дуже любить ліпити різні вироби із пластиліну Play Doh, кінетичного піску, який є нетоксичним та сприяє розвитку дрібної моторики рук і заспокоєнню нервової системи. Серед інших цікавих вподобань дівчинки – дизайн. Вона навчилася шити одяг для своїх лялечок, робити різні вироби із фетру, бісеру та паєток (леліток), фуамірану, майструє з картону іграшкові меблі та різні цікавинки.
Проте найбільшим захопленням нашої іменинниці на цьому етапі її життя є танці, зокрема народні. Віка третій рік поспіль відвідує танцювальну школу, демонструє свої успіхи на районних конкурсах та звітах, на шкільних вечорах. Серед здобутків юної красуні уже є перші призові місця. І нині наша іменинниця впевнено говорить, що у майбутньому мріє бути гімнасткою і свою професію хотіла б пов’язати саме із хореографією.
Дівчинка щиро любить тварин. Має собаку, кота, рибок, і, навіть, її заповітна мрія - мати папугу – минулого року здійснилася. Тепер Вікторія сама за ними доглядає, чистить клітку та акваріум, дає їсти, і за потреби вигулює тварин.
Хоча дівчинка ще ніколи не була за кордоном, вона дуже хотіла б подорожувати. Зокрема мріє відпочити з мамою та сестричкою на морі. Віка з теплотою згадує свою подорож у Карпати, де завдяки горам і соляним шахтам позбулася надокучливих бронхітів та ларингітів. Тому і почувається набагато краще.
Після смерті свекра (довгий час перебував у лікарні після інсульту і потребував постійного нагляду) Марина змогла знову повернутися до роботи підприємцем. До слова, фінансової компенсації родина Тричуків не отримала. І ось уже пятий рік мама безрезультатно добивається своїх прав. Тому матеріальний стан сім’ї є задовільним, і в родини є завжди нагальні потреби.
Дівчинка дуже любить, коли до неї навідуються гості. А ще була б рада отримати привітання та листівки до свого Дня народження (адресу можемо надати у приват).
Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/22/trichuk.htm
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Інформація для благодійників: Тричук Вікторія. Невдовзі 8 років (25.02.2011). м. Ратне
Розмір одягу: 140-146; Розмір взуття: 32-33.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Сьогодні, 25 лютого, 8-ий день народження святкує Вікторія – донька бійця 51-шої окремої механізованої бригади Тричука Івана Івановича. Старший солдат Збройних Сил України Іван був мобілізований у березні 2014 року, брав участь у боях під Ізвариним та у м. Щастя Луганської області, проходив лікування у Луцькому гарнізонному військовому шпиталі, де й помер від отриманих поранень 24 вересня 2014 року. Удома наодинці зі своєю бідою залишилася молода дружина та двоє маленьких донечок.
Старшенька Вікторія цьогоріч пішла до другого класу. Навчання дається дівчинці легко. Особливо до вподоби такі предмети як малювання, математика та англійська мова. До слова, малює Вікторія з превеликим задоволенням, має безліч олівців і фломастерів. Активно освоює техніку написання картин фарбами у гуртку образотворчого мистецтва. Але, поруч із цим заняттям, Віка є дуже активною та творчою дівчинкою з багатьма захопленнями і інтересами. Дуже любить ліпити різні вироби із пластиліну Play Doh, кінетичного піску, який є нетоксичним та сприяє розвитку дрібної моторики рук і заспокоєнню нервової системи. Серед інших цікавих вподобань дівчинки – дизайн. Вона навчилася шити одяг для своїх лялечок, робити різні вироби із фетру, бісеру та паєток (леліток), фуамірану, майструє з картону іграшкові меблі та різні цікавинки.
Проте найбільшим захопленням нашої іменинниці на цьому етапі її життя є танці, зокрема народні. Віка третій рік поспіль відвідує танцювальну школу, демонструє свої успіхи на районних конкурсах та звітах, на шкільних вечорах. Серед здобутків юної красуні уже є перші призові місця. І нині наша іменинниця впевнено говорить, що у майбутньому мріє бути гімнасткою і свою професію хотіла б пов’язати саме із хореографією.
Дівчинка щиро любить тварин. Має собаку, кота, рибок, і, навіть, її заповітна мрія - мати папугу – минулого року здійснилася. Тепер Вікторія сама за ними доглядає, чистить клітку та акваріум, дає їсти, і за потреби вигулює тварин.
Хоча дівчинка ще ніколи не була за кордоном, вона дуже хотіла б подорожувати. Зокрема мріє відпочити з мамою та сестричкою на морі. Віка з теплотою згадує свою подорож у Карпати, де завдяки горам і соляним шахтам позбулася надокучливих бронхітів та ларингітів. Тому і почувається набагато краще.
Після смерті свекра (довгий час перебував у лікарні після інсульту і потребував постійного нагляду) Марина змогла знову повернутися до роботи підприємцем. До слова, фінансової компенсації родина Тричуків не отримала. І ось уже пятий рік мама безрезультатно добивається своїх прав. Тому матеріальний стан сім’ї є задовільним, і в родини є завжди нагальні потреби.
Дівчинка дуже любить, коли до неї навідуються гості. А ще була б рада отримати привітання та листівки до свого Дня народження (адресу можемо надати у приват).
Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/22/trichuk.htm
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Інформація для благодійників: Тричук Вікторія. Невдовзі 8 років (25.02.2011). м. Ратне
Розмір одягу: 140-146; Розмір взуття: 32-33.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд
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Коментарі 1
Він каклав на себе руки
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