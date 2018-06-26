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Просять звільнити начальника луцького «жеку» № 3

Просять звільнити начальника луцького «жеку» № 3
У Луцьку просять звільнити керівника ЖКП №3.

Таку вимогу на сайті Єдиної системи місцевих петицій сьогодні, 25 лютого, зареєструвала Алла Тишик.

Зауважимо, що керівником ЖКП №3 є Руслан Юлдашев.

За словами авторки петиції, в будинку № 6, що на вулиці Ковельській, вивісили оголошення про відключення електроенергії в місцях загального користування у зв'язку із перевикористанням електроенергії. У повідомленні йдеться, що в тарифі – 42 кВт, а використано – 348 кВт.

«На скільки правдива інформація, я не знаю, але написати можна все, папір все витримає , але які законні підстави на відключення електроенергії? Замість того, щоб відправити електриків , щоб виявили, де «дівається» електроенергія, прийнято рішення відключити, «все для людей». То для чого такий керівник, який не може прийняти розумне рішення? В сусідньому будинку вже відключили світло на сходових клітках, прийшла черга до нас. Дуже прошу підтримати мою петицію», - написала авторка петиції.

На її підписання у лучан є два тижні.

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Теги: звільнення, Луцьк, Руслан Юлдашев
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