Просять звільнити начальника луцького «жеку» № 3
Сьогодні, 09:44
У Луцьку просять звільнити керівника ЖКП №3.
Таку вимогу на сайті Єдиної системи місцевих петицій сьогодні, 25 лютого, зареєструвала Алла Тишик.
Зауважимо, що керівником ЖКП №3 є Руслан Юлдашев.
За словами авторки петиції, в будинку № 6, що на вулиці Ковельській, вивісили оголошення про відключення електроенергії в місцях загального користування у зв'язку із перевикористанням електроенергії. У повідомленні йдеться, що в тарифі – 42 кВт, а використано – 348 кВт.
«На скільки правдива інформація, я не знаю, але написати можна все, папір все витримає , але які законні підстави на відключення електроенергії? Замість того, щоб відправити електриків , щоб виявили, де «дівається» електроенергія, прийнято рішення відключити, «все для людей». То для чого такий керівник, який не може прийняти розумне рішення? В сусідньому будинку вже відключили світло на сходових клітках, прийшла черга до нас. Дуже прошу підтримати мою петицію», - написала авторка петиції.
На її підписання у лучан є два тижні.
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Таку вимогу на сайті Єдиної системи місцевих петицій сьогодні, 25 лютого, зареєструвала Алла Тишик.
Зауважимо, що керівником ЖКП №3 є Руслан Юлдашев.
За словами авторки петиції, в будинку № 6, що на вулиці Ковельській, вивісили оголошення про відключення електроенергії в місцях загального користування у зв'язку із перевикористанням електроенергії. У повідомленні йдеться, що в тарифі – 42 кВт, а використано – 348 кВт.
«На скільки правдива інформація, я не знаю, але написати можна все, папір все витримає , але які законні підстави на відключення електроенергії? Замість того, щоб відправити електриків , щоб виявили, де «дівається» електроенергія, прийнято рішення відключити, «все для людей». То для чого такий керівник, який не може прийняти розумне рішення? В сусідньому будинку вже відключили світло на сходових клітках, прийшла черга до нас. Дуже прошу підтримати мою петицію», - написала авторка петиції.
На її підписання у лучан є два тижні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
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