На «Ягодині» у двох фурах виявили контрабанду

Цими вихідними прикордонники Луцького загону на «Ягодині» у двох вантажівках виявили контрабандні цигарки.Так, під час огляду вантажного автомобіля «Вольво» української реєстрації тайники виявили у конструктивних особливостях авто та запасному колесі 1350 пачок сигарет різних найменувань. Сума конфіскату склала понад 300 тисяч гривень.А в ході огляду вантажного автомобіля «Рено», який також прямував до Польщі, в спальному відсіку за сидінням водія, виявлено 300 пачок сигарет без акцизних марок. За даним фактом представниками митниці складено протокол про порушення митних правил. Сума вилучених сигарет склала більше 7 тисяч гривень.