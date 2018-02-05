На «Ягодині» у двох фурах виявили контрабанду
Сьогодні, 09:46
Цими вихідними прикордонники Луцького загону на «Ягодині» у двох вантажівках виявили контрабандні цигарки.
Так, під час огляду вантажного автомобіля «Вольво» української реєстрації тайники виявили у конструктивних особливостях авто та запасному колесі 1350 пачок сигарет різних найменувань. Сума конфіскату склала понад 300 тисяч гривень.
А в ході огляду вантажного автомобіля «Рено», який також прямував до Польщі, в спальному відсіку за сидінням водія, виявлено 300 пачок сигарет без акцизних марок. За даним фактом представниками митниці складено протокол про порушення митних правил. Сума вилучених сигарет склала більше 7 тисяч гривень.
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Так, під час огляду вантажного автомобіля «Вольво» української реєстрації тайники виявили у конструктивних особливостях авто та запасному колесі 1350 пачок сигарет різних найменувань. Сума конфіскату склала понад 300 тисяч гривень.
А в ході огляду вантажного автомобіля «Рено», який також прямував до Польщі, в спальному відсіку за сидінням водія, виявлено 300 пачок сигарет без акцизних марок. За даним фактом представниками митниці складено протокол про порушення митних правил. Сума вилучених сигарет склала більше 7 тисяч гривень.
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