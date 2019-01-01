На Волині сім’я отруїлася чадним газом: жінка – у реанімації
Сьогодні, 10:01
У Ковелі по вулиці Коновальця сім’я з трьох чоловік отруїлася чадним газом.
Інцидент трапився 23 лютого, - пише ПроКовель.
Цю інформацію сьогодні, 25 лютого, на апаратній нараді у міського голови озвучив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський.
Зокрема, він доповів, що наразі жінка 1970 року народження перебуває в лікувальній установі – в реанімації, а двоє її дітей 20-ти і 25-ти років – отримують медичну допомогу у відділенні терапії.
Причини появи в житловому будинку чадного газу з’ясовуються.
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Інцидент трапився 23 лютого, - пише ПроКовель.
Цю інформацію сьогодні, 25 лютого, на апаратній нараді у міського голови озвучив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський.
Зокрема, він доповів, що наразі жінка 1970 року народження перебуває в лікувальній установі – в реанімації, а двоє її дітей 20-ти і 25-ти років – отримують медичну допомогу у відділенні терапії.
Причини появи в житловому будинку чадного газу з’ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Чому не проводиться профілактична робота з населення, щоб купували датчики угарного газу ? Чотириста гривень не коштуює людське життя.
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