На Волині сім’я отруїлася чадним газом: жінка – у реанімації





Інцидент трапився 23 лютого, - пише



Цю інформацію сьогодні, 25 лютого, на апаратній нараді у міського голови озвучив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський.



Зокрема, він доповів, що наразі жінка 1970 року народження перебуває в лікувальній установі – в реанімації, а двоє її дітей 20-ти і 25-ти років – отримують медичну допомогу у відділенні терапії.



Причини появи в житловому будинку чадного газу з’ясовуються.

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