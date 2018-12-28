У Ковелі «Побратими України» влаштовують свята для родин віськовослужбовців





Започаткував і організовує їх керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала.



Нагадаємо, що нещодавно в обласному центрі Волині



Юрій Ганджала розповідає, що наразі більше 100 сімей учасників АТО залучені до цих свят. Для них це хороша можливість відволіктися від повсякденних справ, поспілкуватися між собою та провести час з дітьми. Головне завдання таких заходів – показати, що є люди, які пам’ятають про родини військовослужбовців.



«Те, що має робити держава, ми вважаємо, що вона робить не на достатньому рівні і тому ми намагаємося якось компенсувати це. Хочемо, аби люди відчували, що вони комусь потрібні. Після таких свят всі залишаються задоволенні – як батьки, так і діти. У них з’являються позитивні емоції та враження. Вони вдячні нам, а ми радіємо від того, що люди отримують якийсь позитив від нашої організації», – розповів Юрій Ганджала.



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Проводять заходи зазвичай 2-3 рази в місяць. На кожне приходить близько 30 дітей військовослужбовців. У програмі свята – стрибки на батутах, розваги з професійними аніматорами та смачні перекуси. Проводити такі заходи, за словами Юрія Ганджали, організація буде і надалі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі вже протягом 8-ми місяців Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» організовує розважальні заходи для дітей захисників України.Започаткував і організовує їх керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України»Нагадаємо, що нещодавно в обласному центрі Волині відбувся перший благодійний дитячий турнір із футзалу «Respect CUP» , головним організатором якої була ГО «Побратими України».Юрій Ганджала розповідає, що наразі більше 100 сімей учасників АТО залучені до цих свят. Для них це хороша можливість відволіктися від повсякденних справ, поспілкуватися між собою та провести час з дітьми. Головне завдання таких заходів – показати, що є люди, які пам’ятають про родини військовослужбовців.«Те, що має робити держава, ми вважаємо, що вона робить не на достатньому рівні і тому ми намагаємося якось компенсувати це. Хочемо, аби люди відчували, що вони комусь потрібні. Після таких свят всі залишаються задоволенні – як батьки, так і діти. У них з’являються позитивні емоції та враження. Вони вдячні нам, а ми радіємо від того, що люди отримують якийсь позитив від нашої організації», – розповів Юрій Ганджала.Проводять заходи зазвичай 2-3 рази в місяць. На кожне приходить близько 30 дітей військовослужбовців. У програмі свята – стрибки на батутах, розваги з професійними аніматорами та смачні перекуси. Проводити такі заходи, за словами Юрія Ганджали, організація буде і надалі.

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