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Напередодні свята 8 березня у Луцьку стартує «Ліга Сміху»

Напередодні свята 8 березня у Луцьку стартує «Ліга Сміху»
У Луцьку стартує офіційна студентська «Ліга Сміху».

Перша гра відбудеться 7 березня у Палаці культури, про це повідомляють на Facebook-сторінці студентської «Ліги сміху Волинь», - передає Таблоїд Волині.

Ведучий – шоумен Микита Чибар, а серед суддей гумористичного проекту будуть відомий луцький бізнесмен-ресторатор Андрій Котищук, переможниця шоу «Холостяк» Іванна Гончарук, телеведучий Влад Зінкевич та інші.

Напередодні свята 8 березня у Луцьку стартує «Ліга Сміху»

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Теги: Ліга сміху, Луцьк
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