Напередодні свята 8 березня у Луцьку стартує «Ліга Сміху»





Перша гра відбудеться 7 березня у Палаці культури, про це повідомляють на Facebook-сторінці студентської «Ліги сміху Волинь», - передає



Ведучий – шоумен Микита Чибар, а серед суддей гумористичного проекту будуть відомий луцький бізнесмен-ресторатор Андрій Котищук, переможниця шоу «Холостяк» Іванна Гончарук, телеведучий Влад Зінкевич та інші.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку стартує офіційна студентська «Ліга Сміху».Перша гра відбудеться 7 березня у Палаці культури, про це повідомляють на Facebook-сторінці студентської «Ліги сміху Волинь», - передає Таблоїд Волині Ведучий – шоумен, а серед суддей гумористичного проекту будуть відомий луцький бізнесмен-ресторатор, переможниця шоу «Холостяк», телеведучийта інші.

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