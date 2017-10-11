Напередодні свята 8 березня у Луцьку стартує «Ліга Сміху»
Сьогодні, 10:12
У Луцьку стартує офіційна студентська «Ліга Сміху».
Перша гра відбудеться 7 березня у Палаці культури, про це повідомляють на Facebook-сторінці студентської «Ліги сміху Волинь», - передає Таблоїд Волині.
Ведучий – шоумен Микита Чибар, а серед суддей гумористичного проекту будуть відомий луцький бізнесмен-ресторатор Андрій Котищук, переможниця шоу «Холостяк» Іванна Гончарук, телеведучий Влад Зінкевич та інші.
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Перша гра відбудеться 7 березня у Палаці культури, про це повідомляють на Facebook-сторінці студентської «Ліги сміху Волинь», - передає Таблоїд Волині.
Ведучий – шоумен Микита Чибар, а серед суддей гумористичного проекту будуть відомий луцький бізнесмен-ресторатор Андрій Котищук, переможниця шоу «Холостяк» Іванна Гончарук, телеведучий Влад Зінкевич та інші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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