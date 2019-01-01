Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 лютого

На Волині 26 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Магазин, АТП, школа с. Красностав, вул. Веселкова, Вишнева2. 09:00 - 17:00 Школа, дитячий садок, АТС, пошта с. П»ятидні, вул. Колгоспна, Шкільна, Зелена1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 95 с.Сільце 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗЦерква ЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАППрАТ"Тернопільський молоко завод" Пункт приймання та охолодження молока с. Сільце:вул. Шевченка,вул. Центральна,вул. Шкільна,вул. ЛЬвівськавул. Нова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 509 с.Терешківці 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗПАТ"Укртелеком" АТССенкевичівське СТ МагазинГорохівський районний відділ освіти ШколаТзОВ "Волинь Нова" Дитячий садокТерешківцівська сільська рада АдмінбудинокТерешківцівська сільська рада БашняПАТ "Укртрансгаз" ГРСЦерква Церква с. Терешківці:вул. Центральна,вул. Польова,вул. Церков'янська1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 349 с.Вільхівка 09:00-17:00 ФОП Шафранська Г.О. магазинВільхівська сільська рада Башня с. Вільхівка:вул. Шевченка,вул. Набережнавул. Молодіжна1. 9:00-17:00с.Лежниця вул. Центральна2. 9:30-17:00смт Іваничі вул.Львівська1. 09:30 – 17:00ПП Швед О.Д. с.Видерта, вул. Молодіжна, вул. Б.Хмельницького, вул. Щорса.2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.3. ЗТП-49 09:00 – 17:00 Школа, Дитсадок, ПП Шевчик А.В. м.Камінь-Каширський, вул.. Воля, вул.. Чкалова.1. 10:00 – 16:00Луцька районна спілка СТ – складФОП Маньчук Лариса Петрівна – заготпунктПАТ "Укрнафта" – АЗСФОП Матчук Віктор Іванович - цех смт. Торчин вул. Незалежності, 1-432. 10:00 – 17:00 ФОП Новосад Володимир Миколайович – рем майстерня с. Липини вул. Сонячна, Січових Стрільців, Д.Галицького, Грушевського1. 9:00 – 17:00с. Заболоття2. 9:00 – 17:00с.Св.Смолярі3. 9:00 – 17:00с.Городно1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від КТП-201 10:00 - 17:00 магазин ФОП Черевко Б.І., Залізницьке лісництво (ДП «Любешівське ЛМГ») с. Залізниця, вул.Рівненська, Л.Українки, Лісова, Шевченка, провул. Поліщука1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-61, Л-2. 09:00-17:00 смт. Маневичівул. Івана Сірка 1-13;2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-237 09:00-17:00 ФОП Гарміда Л.Є. (млин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (ДКУ-1), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" с. Карасин1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-128 09:00-17:00 смт.Благодатневул.Б.Хмельницькоговул.Перемоги, 5, 7вул.Лопатіна, 7-11, 8-14вул.Пархоменка, 3, 4, 5, 6вул.Незалежності, 1-7, 2-61. 9:00-17:00 смт.Дубище пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.8 Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище контори, магазини, деревообробний цех, школа №3, котельня, школа-інтернат, торговий павільйон, перукарня, торговий кіоск, м.Рожище вул.Сковороди, Промислова,Я.Мудрого, Набережна, Зарічна,12-44, Сухарєва, Макаренка, Промислова, 2-13, К.Шилокадзе, 3-37,2-42 .9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова10 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева 140-158, 127-1591. 10:00 – 17:00с Дубечне хутір Мотузи, Білаші, Костяново1 ПЛ-0,4 кВЩТП-88 Л-1,2 14:00-16:30 Школа, котельня ,ФАП, бібліотека, пошта, АТС, СБК «Еліта-М»- магазин, Миляновичівська с/р- адмінприміщення с.Миляновичі