Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині 26 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Магазин, АТП, школа с. Красностав, вул. Веселкова, Вишнева
2. 09:00 - 17:00 Школа, дитячий садок, АТС, пошта с. П»ятидні, вул. Колгоспна, Шкільна, Зелена
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 95 с.Сільце 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ПрАТ"Тернопільський молоко завод" Пункт приймання та охолодження молока с. Сільце:
вул. Шевченка,
вул. Центральна,
вул. Шкільна,
вул. ЛЬвівська
вул. Нова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 509 с.Терешківці 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ПАТ"Укртелеком" АТС
Сенкевичівське СТ Магазин
Горохівський районний відділ освіти Школа
ТзОВ "Волинь Нова" Дитячий садок
Терешківцівська сільська рада Адмінбудинок
Терешківцівська сільська рада Башня
ПАТ "Укртрансгаз" ГРС
Церква Церква с. Терешківці:
вул. Центральна,
вул. Польова,
вул. Церков'янська
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 349 с.Вільхівка 09:00-17:00 ФОП Шафранська Г.О. магазин
Вільхівська сільська рада Башня с. Вільхівка:
вул. Шевченка,
вул. Набережна
вул. Молодіжна
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Лежниця вул. Центральна
2. 9:30-17:00
смт Іваничі вул.Львівська
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
ПП Швед О.Д. с.Видерта, вул. Молодіжна, вул. Б.Хмельницького, вул. Щорса.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
3. ЗТП-49 09:00 – 17:00 Школа, Дитсадок, ПП Шевчик А.В. м.Камінь-Каширський, вул.. Воля, вул.. Чкалова.
Луцький район
1. 10:00 – 16:00
Луцька районна спілка СТ – склад
ФОП Маньчук Лариса Петрівна – заготпункт
ПАТ "Укрнафта" – АЗС
ФОП Матчук Віктор Іванович - цех смт. Торчин вул. Незалежності, 1-43
2. 10:00 – 17:00 ФОП Новосад Володимир Миколайович – рем майстерня с. Липини вул. Сонячна, Січових Стрільців, Д.Галицького, Грушевського
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с. Заболоття
2. 9:00 – 17:00
с.Св.Смолярі
3. 9:00 – 17:00
с.Городно
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від КТП-201 10:00 - 17:00 магазин ФОП Черевко Б.І., Залізницьке лісництво (ДП «Любешівське ЛМГ») с. Залізниця, вул.Рівненська, Л.Українки, Лісова, Шевченка, провул. Поліщука
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-61, Л-2. 09:00-17:00 смт. Маневичі
вул. Івана Сірка 1-13;
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-237 09:00-17:00 ФОП Гарміда Л.Є. (млин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (ДКУ-1), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" с. Карасин
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-128 09:00-17:00 смт.Благодатне
вул.Б.Хмельницького
вул.Перемоги, 5, 7
вул.Лопатіна, 7-11, 8-14
вул.Пархоменка, 3, 4, 5, 6
вул.Незалежності, 1-7, 2-6
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 смт.Дубище пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка
6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.
8 Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище контори, магазини, деревообробний цех, школа №3, котельня, школа-інтернат, торговий павільйон, перукарня, торговий кіоск, м.Рожище вул.Сковороди, Промислова,Я.Мудрого, Набережна, Зарічна,12-44, Сухарєва, Макаренка, Промислова, 2-13, К.Шилокадзе, 3-37,2-42 .
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
10 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева 140-158, 127-159
Старовижівський район
1. 10:00 – 17:00
с Дубечне хутір Мотузи, Білаші, Костяново
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-88 Л-1,2 14:00-16:30 Школа, котельня ,ФАП, бібліотека, пошта, АТС, СБК «Еліта-М»- магазин, Миляновичівська с/р- адмінприміщення с.Миляновичі
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Магазин, АТП, школа с. Красностав, вул. Веселкова, Вишнева
2. 09:00 - 17:00 Школа, дитячий садок, АТС, пошта с. П»ятидні, вул. Колгоспна, Шкільна, Зелена
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 95 с.Сільце 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ПрАТ"Тернопільський молоко завод" Пункт приймання та охолодження молока с. Сільце:
вул. Шевченка,
вул. Центральна,
вул. Шкільна,
вул. ЛЬвівська
вул. Нова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 509 с.Терешківці 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ПАТ"Укртелеком" АТС
Сенкевичівське СТ Магазин
Горохівський районний відділ освіти Школа
ТзОВ "Волинь Нова" Дитячий садок
Терешківцівська сільська рада Адмінбудинок
Терешківцівська сільська рада Башня
ПАТ "Укртрансгаз" ГРС
Церква Церква с. Терешківці:
вул. Центральна,
вул. Польова,
вул. Церков'янська
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 349 с.Вільхівка 09:00-17:00 ФОП Шафранська Г.О. магазин
Вільхівська сільська рада Башня с. Вільхівка:
вул. Шевченка,
вул. Набережна
вул. Молодіжна
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Лежниця вул. Центральна
2. 9:30-17:00
смт Іваничі вул.Львівська
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
ПП Швед О.Д. с.Видерта, вул. Молодіжна, вул. Б.Хмельницького, вул. Щорса.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
3. ЗТП-49 09:00 – 17:00 Школа, Дитсадок, ПП Шевчик А.В. м.Камінь-Каширський, вул.. Воля, вул.. Чкалова.
Луцький район
1. 10:00 – 16:00
Луцька районна спілка СТ – склад
ФОП Маньчук Лариса Петрівна – заготпункт
ПАТ "Укрнафта" – АЗС
ФОП Матчук Віктор Іванович - цех смт. Торчин вул. Незалежності, 1-43
2. 10:00 – 17:00 ФОП Новосад Володимир Миколайович – рем майстерня с. Липини вул. Сонячна, Січових Стрільців, Д.Галицького, Грушевського
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с. Заболоття
2. 9:00 – 17:00
с.Св.Смолярі
3. 9:00 – 17:00
с.Городно
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від КТП-201 10:00 - 17:00 магазин ФОП Черевко Б.І., Залізницьке лісництво (ДП «Любешівське ЛМГ») с. Залізниця, вул.Рівненська, Л.Українки, Лісова, Шевченка, провул. Поліщука
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-61, Л-2. 09:00-17:00 смт. Маневичі
вул. Івана Сірка 1-13;
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-237 09:00-17:00 ФОП Гарміда Л.Є. (млин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (ДКУ-1), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" с. Карасин
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-128 09:00-17:00 смт.Благодатне
вул.Б.Хмельницького
вул.Перемоги, 5, 7
вул.Лопатіна, 7-11, 8-14
вул.Пархоменка, 3, 4, 5, 6
вул.Незалежності, 1-7, 2-6
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 смт.Дубище пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка
6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.
8 Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище контори, магазини, деревообробний цех, школа №3, котельня, школа-інтернат, торговий павільйон, перукарня, торговий кіоск, м.Рожище вул.Сковороди, Промислова,Я.Мудрого, Набережна, Зарічна,12-44, Сухарєва, Макаренка, Промислова, 2-13, К.Шилокадзе, 3-37,2-42 .
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
10 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева 140-158, 127-159
Старовижівський район
1. 10:00 – 17:00
с Дубечне хутір Мотузи, Білаші, Костяново
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-88 Л-1,2 14:00-16:30 Школа, котельня ,ФАП, бібліотека, пошта, АТС, СБК «Еліта-М»- магазин, Миляновичівська с/р- адмінприміщення с.Миляновичі
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