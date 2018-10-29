Волинський хліб – один з найдорожчих в Україні

На Одещині найдешевший хлібний кошик, а волинський хліб - у п'ятірці найдорожчих в Україні.Про це у Facebook повідомив очільник Української асоціації постачальників торговельних мережЗа даними статистики за січень 2019 року, найдорожчий хлібний кошик у Києві – 95грн, а найдешевший у Одеській області – 63грн.Різниця між цими регіонами становить 32грн, або 51%.До хлібного кошика ввійшли по кілограму пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, житнього хліба та 0,5кг батону.П’ятірка найдорожчих регіонів виглядає так: Київ – 95грн, Київщина – 81грн, Житомирщина – 75грн, Закарпаття – 73грн і Волинь – 71грн.ТОП - 5 найдешевших регіонів: Одеська область – 63грн, Миколаївська – 64грн, Дніпропетровська, Луганська та Тернопільська області – по 65грн.А між лідерами та аутсайдерами опинились: Донецька та Черкаська області – по 71грн, Івано-Франківська, Львівська і Хмельницька області – по 70грн, Кіровоградська, Полтавська і Херсонська – по 69грн, Запорізька, Сумська і Чернігівська – по 68грн, Вінницька, Рівненська і Харківська – по 67грн та Чернівецька – 66грн.Щодо кожного продукту продукту хлібного кошика найдорожчими і найдешевшими регіонами є:1. Пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку. Найдорожчий регіон – це Київ із ціною 36,1грн за кілограм, а найдешевший – Миколаївщина, де його можна купити за 18,1грн. Різниця в ціні між цими регіонами катастрофічна – 18грн, або в два рази.2. Пшеничний хліб із борошна першого ґатунку. Найбільша вартість цього хлібу в Києві, де його ціна 21,3грн, а найменша на Одещині – 13,3грн. Різниця в ціні – 8грн, або 60%.3. Житній хліб. Найдорожчий чорний хліб у столиці, де кілограм коштує 25,1грн, а найдешевший на Тернопільщині з ціною 15,5грн. Різниця в ціні – 9,6грн, або 62%.4. Батон. Найдорожчий регіон – Львівщина, де батон вагою 0,5кг обійдеться в 15грн, а найдешевший – Миколаївська область, де його можна придбати за 11,3грн. Різниця в ціні – 3,7грн, або 33%."Ці дослідження Асоціації постачальників торговельних мереж із першого березня 2018 року по перше лютого 2019 року показують, що за останні одинадцять місяців хлібний набір подорожчав на 25%. Усі продукти демонстрували зростання: хліб пшеничний із борошна першого ґатунку – на 30%, житній хліб – на 29%, батон – на 23% і хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку – на 19%", - йдеться у повідомленні.