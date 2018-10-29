вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський хліб – один з найдорожчих в Україні

Волинський хліб – один з найдорожчих в Україні
На Одещині найдешевший хлібний кошик, а волинський хліб - у п'ятірці найдорожчих в Україні.

Про це у Facebook повідомив очільник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

За даними статистики за січень 2019 року, найдорожчий хлібний кошик у Києві – 95грн, а найдешевший у Одеській області – 63грн.

Різниця між цими регіонами становить 32грн, або 51%.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У скільки обійдеться молочний кошик на Волині

До хлібного кошика ввійшли по кілограму пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, житнього хліба та 0,5кг батону.

П’ятірка найдорожчих регіонів виглядає так: Київ – 95грн, Київщина – 81грн, Житомирщина – 75грн, Закарпаття – 73грн і Волинь – 71грн.
ТОП - 5 найдешевших регіонів: Одеська область – 63грн, Миколаївська – 64грн, Дніпропетровська, Луганська та Тернопільська області – по 65грн.

А між лідерами та аутсайдерами опинились: Донецька та Черкаська області – по 71грн, Івано-Франківська, Львівська і Хмельницька області – по 70грн, Кіровоградська, Полтавська і Херсонська – по 69грн, Запорізька, Сумська і Чернігівська – по 68грн, Вінницька, Рівненська і Харківська – по 67грн та Чернівецька – 66грн.

Щодо кожного продукту продукту хлібного кошика найдорожчими і найдешевшими регіонами є:

1. Пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку. Найдорожчий регіон – це Київ із ціною 36,1грн за кілограм, а найдешевший – Миколаївщина, де його можна купити за 18,1грн. Різниця в ціні між цими регіонами катастрофічна – 18грн, або в два рази.

2. Пшеничний хліб із борошна першого ґатунку. Найбільша вартість цього хлібу в Києві, де його ціна 21,3грн, а найменша на Одещині – 13,3грн. Різниця в ціні – 8грн, або 60%.

3. Житній хліб. Найдорожчий чорний хліб у столиці, де кілограм коштує 25,1грн, а найдешевший на Тернопільщині з ціною 15,5грн. Різниця в ціні – 9,6грн, або 62%.

4. Батон. Найдорожчий регіон – Львівщина, де батон вагою 0,5кг обійдеться в 15грн, а найдешевший – Миколаївська область, де його можна придбати за 11,3грн. Різниця в ціні – 3,7грн, або 33%.

"Ці дослідження Асоціації постачальників торговельних мереж із першого березня 2018 року по перше лютого 2019 року показують, що за останні одинадцять місяців хлібний набір подорожчав на 25%. Усі продукти демонстрували зростання: хліб пшеничний із борошна першого ґатунку – на 30%, житній хліб – на 29%, батон – на 23% і хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку – на 19%", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хліб, ціна, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі патрульні просять гроші на ремонт автівок
Сьогодні, 10:48
У Рівному вночі обстріляли будинок голови міського суду. ФОТО
Сьогодні, 10:38
Волинський хліб – один з найдорожчих в Україні
Сьогодні, 10:25
У Ковелі «Побратими України» влаштовують свята для родин віськовослужбовців
Сьогодні, 10:24
Напередодні свята 8 березня у Луцьку стартує «Ліга Сміху»
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
Скільки коштує хлібний кошик на Волині Скільки коштує хлібний кошик на Волині
29 жовтень, 2018, 11:20
Хліб на Волині подорожчав на 12% Хліб на Волині подорожчав на 12%
06 вересень, 2018, 17:30
Чи зросте вартість хліба на Волині Чи зросте вартість хліба на Волині
18 листопад, 2015, 16:12
На Волині - ціни на хліб одні з найвищих в Україні На Волині - ціни на хліб одні з найвищих в Україні
21 листопад, 2014, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині священик, який не пішов у ПЦУ, «свиснув» церковне начиння
Сьогодні, 10:59
 0
Луцькі патрульні просять гроші на ремонт автівок
Сьогодні, 10:48
 0
У Рівному вночі обстріляли будинок голови міського суду. ФОТО
Сьогодні, 10:38
 0
Волинський хліб – один з найдорожчих в Україні
Сьогодні, 10:25
 0
У Ковелі «Побратими України» влаштовують свята для родин віськовослужбовців
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8