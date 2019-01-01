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У команді МОNАТІКа на «Голосі країни» тепер є український Джастін Тімберлейк

У команді МОNАТІКа на «Голосі країни» тепер є український Джастін Тімберлейк
Мультиартист з Луцька другим зібрав свою команду.

Під час шостого випуску «сліпих прослуховувань» Голосу країни-9 до команди Дмитра Монатіка потрапив Андрій Карпов, - повідомили у прес-службі 1+1. Хлопець закрив команду мультиартиста.

Нагадаємо, що першою зібрала свою комаду Тіна Кароль.

За освітою Андрій Карпов — економіст. Наразі працює годинникарем. Має хорошу роботу, дружину та доньку.

Останні два роки працює у гурті Rokweel. На Голосі Андрій виконав пісню Джастіна Тімберлейка Say Something.


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Теги: Монатік, успіх, популярність
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