У команді МОNАТІКа на «Голосі країни» тепер є український Джастін Тімберлейк





Під час шостого випуску «сліпих прослуховувань» Голосу країни-9 до команди Дмитра Монатіка потрапив Андрій Карпов, - повідомили у прес-службі



Нагадаємо, що першою зібрала свою комаду Тіна Кароль.



За освітою Андрій Карпов — економіст. Наразі працює годинникарем. Має хорошу роботу, дружину та доньку.



Останні два роки працює у гурті Rokweel. На Голосі Андрій виконав пісню Джастіна Тімберлейка Say Something.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мультиартист з Луцька другим зібрав свою команду.Під час шостого випуску «сліпих прослуховувань» Голосу країни-9 до командипотрапив, - повідомили у прес-службі 1+1 . Хлопець закрив команду мультиартиста.Нагадаємо, що першою зібрала свою комадуЗа освітою Андрій Карпов — економіст. Наразі працює годинникарем. Має хорошу роботу, дружину та доньку.Останні два роки працює у гурті Rokweel. На Голосі Андрій виконав піснюSay Something.

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