У команді МОNАТІКа на «Голосі країни» тепер є український Джастін Тімберлейк
Сьогодні, 11:10
Мультиартист з Луцька другим зібрав свою команду.
Під час шостого випуску «сліпих прослуховувань» Голосу країни-9 до команди Дмитра Монатіка потрапив Андрій Карпов, - повідомили у прес-службі 1+1. Хлопець закрив команду мультиартиста.
Нагадаємо, що першою зібрала свою комаду Тіна Кароль.
За освітою Андрій Карпов — економіст. Наразі працює годинникарем. Має хорошу роботу, дружину та доньку.
Останні два роки працює у гурті Rokweel. На Голосі Андрій виконав пісню Джастіна Тімберлейка Say Something.
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Під час шостого випуску «сліпих прослуховувань» Голосу країни-9 до команди Дмитра Монатіка потрапив Андрій Карпов, - повідомили у прес-службі 1+1. Хлопець закрив команду мультиартиста.
Нагадаємо, що першою зібрала свою комаду Тіна Кароль.
За освітою Андрій Карпов — економіст. Наразі працює годинникарем. Має хорошу роботу, дружину та доньку.
Останні два роки працює у гурті Rokweel. На Голосі Андрій виконав пісню Джастіна Тімберлейка Say Something.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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