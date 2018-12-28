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У Рівному вночі обстріляли будинок голови міського суду. ФОТО

У Рівному вночі обстріляли будинок голови міського суду. ФОТО
У Рівному сьогодні, 25 лютого, вночі кинули гранату на подвір’я 57-річного судді.

Поліцейські встановили, що о 01:55 невідомі кинула гранату на подвір’я приватного господарства голови Рівненського міського суду. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, - інформує ГУНП у Рівненській області.

За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу ГУНП встановили, що вибухнула граната РГД 5.

Крім того, в напрямку будинку було здійснено близько 12 пострілів зі зброї, виготовленої на базі автомата Калашникова та його модифікацій, внаслідок чого пошкоджено вікна.

Унаслідок вибуху, на щастя, ніхто не постраждав.

Поліцейські розглядають різні версії скоєного злочину, утім основна з них — професійна діяльність потерпілого.

За фактом посягання на життя судді, у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 379 Кримінального кодексу України.

З місця події слідчі вилучили уламки гранати та гільзи, які будуть відправлені на експертизу.

З метою розкриття вказаного злочину, у рамках кримінального провадження створена спеціальна група з числа найбільш досвідчених слідчих та оперативників.

У Рівному вночі обстріляли будинок голови міського суду. ФОТО
У Рівному вночі обстріляли будинок голови міського суду. ФОТО
У Рівному вночі обстріляли будинок голови міського суду. ФОТО
У Рівному вночі обстріляли будинок голови міського суду. ФОТО
У Рівному вночі обстріляли будинок голови міського суду. ФОТО
У Рівному вночі обстріляли будинок голови міського суду. ФОТО


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Теги: вибух, граната
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