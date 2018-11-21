Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО





24 лютого завершився турнір з футзалу серед ветеранів пам'яті Миколи Романюка, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Цього року у змаганнях брало участь 5 команд, а саме:

ФК "Ветеран-Лучеськ"

ФК "Абориген"

ФК "Волноваха"

ФК "Наше-місто"

ФК "Збірна Луцького району"



За підсумками турніру перемогу здобула команда "Абориген" (м. Луцьк), 2 місце "Ветеран-Лучеськ" (м. Луцьк), 3 місце "Збірна Луцького району".



У номінаціях нагороди отримали:



кращий гравець - Ольховський Максим

кращий бомбардир - Антонюк Олександр

кращий нападник - Рибак Володимир

кращий захисник - Ігор Мосурець





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переможцями турніру з футзалу серед ветеранів пам'яті Миколи Романюка стали лучани.24 лютого завершився турнір з футзалу серед ветеранів пам'яті Миколи Романюка, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Цього року у змаганнях брало участь 5 команд, а саме:ФК "Ветеран-Лучеськ"ФК "Абориген"ФК "Волноваха"ФК "Наше-місто"ФК "Збірна Луцького району"За підсумками турніру перемогу здобула команда "Абориген" (м. Луцьк), 2 місце "Ветеран-Лучеськ" (м. Луцьк), 3 місце "Збірна Луцького району".У номінаціях нагороди отримали:кращий гравець -кращий бомбардир -кращий нападник -кращий захисник -

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію