Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 18:16
Переможцями турніру з футзалу серед ветеранів пам'яті Миколи Романюка стали лучани.
24 лютого завершився турнір з футзалу серед ветеранів пам'яті Миколи Романюка, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Цього року у змаганнях брало участь 5 команд, а саме:
ФК "Ветеран-Лучеськ"
ФК "Абориген"
ФК "Волноваха"
ФК "Наше-місто"
ФК "Збірна Луцького району"
За підсумками турніру перемогу здобула команда "Абориген" (м. Луцьк), 2 місце "Ветеран-Лучеськ" (м. Луцьк), 3 місце "Збірна Луцького району".
У номінаціях нагороди отримали:
кращий гравець - Ольховський Максим
кращий бомбардир - Антонюк Олександр
кращий нападник - Рибак Володимир
кращий захисник - Ігор Мосурець
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24 лютого завершився турнір з футзалу серед ветеранів пам'яті Миколи Романюка, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Цього року у змаганнях брало участь 5 команд, а саме:
ФК "Ветеран-Лучеськ"
ФК "Абориген"
ФК "Волноваха"
ФК "Наше-місто"
ФК "Збірна Луцького району"
За підсумками турніру перемогу здобула команда "Абориген" (м. Луцьк), 2 місце "Ветеран-Лучеськ" (м. Луцьк), 3 місце "Збірна Луцького району".
У номінаціях нагороди отримали:
кращий гравець - Ольховський Максим
кращий бомбардир - Антонюк Олександр
кращий нападник - Рибак Володимир
кращий захисник - Ігор Мосурець
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