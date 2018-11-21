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Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО

Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Переможцями турніру з футзалу серед ветеранів пам'яті Миколи Романюка стали лучани.

24 лютого завершився турнір з футзалу серед ветеранів пам'яті Миколи Романюка, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Цього року у змаганнях брало участь 5 команд, а саме:
ФК "Ветеран-Лучеськ"
ФК "Абориген"
ФК "Волноваха"
ФК "Наше-місто"
ФК "Збірна Луцького району"

За підсумками турніру перемогу здобула команда "Абориген" (м. Луцьк), 2 місце "Ветеран-Лучеськ" (м. Луцьк), 3 місце "Збірна Луцького району".

У номінаціях нагороди отримали:

кращий гравець - Ольховський Максим
кращий бомбардир - Антонюк Олександр
кращий нападник - Рибак Володимир
кращий захисник - Ігор Мосурець

Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО

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Теги: спорт, футбол, футзал, Луцьк
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